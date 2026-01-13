Lahrer Profi vom SC Freiburg: Warum Robert Wagner im Winter den Leihverein gewechselt hat

Der SC Freiburg ist personell so stark besetzt wie selten, der Lahrer Robert Wagner daher verliehen. Nun wechselt er seinen Leihclub. SC-Trainer Julian Schuster erklärt die Gründe.
Es war der 26. August 2022, als der Traum von Robert Wagner in Erfüllung ging. Der damals 19-jährige Fußballprofi des SC Freiburg wurde wenige Minuten vor Schluss von Christian Streich gegen Bochum eingewechselt – und wurde damit nach Sascha Riether und Timo Reus der dritte Lahrer Bundesliga-Spieler. Für die Freiburger absolvierte Wagner im Laufe der Saison 2022/2023 insgesamt vier Bundesliga-Spiele, zudem war er einmal in der Europa League auf dem Feld.