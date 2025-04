Lahrer musste sich vor Gericht verantworten: Wenn das Teilen eines Facebook-Posts zur Straftat wird

Konzertabend am Scheffel-Gymnasium Lahrer Schüler sorgen für Gänsehautmomente

Unter dem Motto „Heimat“ ging es am Scheffel-Gymnasium für einen Abend auf eine musikalische Entdeckungsreise vom groovigen Musical-Song bis hin zur romantischen Orchestermusik. Das kam bei den zahlreichen Besuchern in der Aula bestens an.