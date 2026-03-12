Lahrer Musical verschoben: „Schneekönigin-das Musical“ fällt kurzfristig aus

1 Tickets bleiben für den Ersatztermin gültig Foto: Liberi Aufgrund des technischen Defekts eines Transportfahrzeuges verschiebt der Veranstalter das Musical auf einen unbestimmten Zeitpunkt.







Laut einer Mitteilung muss die Veranstaltung „Schneekönigin - das Musical” vom 12. März aufgrund eines technischen Defekts am Transportfahrzeug auf einen unbekannten Termin verlegt werden. Alle bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin. Informationen zum neuen Termin und zur möglichen Erstattung folgen laut Mitteilung schnellstmöglich, Tickets bleiben für den Ersatztermin gültig. Sofern der Besuch des Ersatztermins nicht erwünscht sei, bittet der Veranstalter laut Mitteilung um Geduld, da zur Rückgabe der Tickets noch nicht alle wichtigen Details mit dem Veranstalter geklärt seien.