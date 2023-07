Wie am Montag vor dem Gemeinderat angekündigt, ließ Rathauschef Markus Ibert diese Woche ein zweiseitiges Rundschreiben an Lahrer Unternehmen versenden. Es strotzt nur so vor Leidenschaft und Ergriffenheit: Von der Bedeutung des Lichts in der dunklen Jahreszeit schreibt der OB, und der durch Internethandel und Corona gebeutelten Werbegemeinschaft, die für selbiges nicht mehr sorgen kann. Ibert beschwört den Gemeinschaftssinn der Lahrer; die Unternehmen, aber auch die Bürger könnten dazu beitragen, Lahr an Weihnachten feierlich zu illuminieren.

Lässt man den Pathos ab, bleibt vom Ibertschen Brief am Ende freilich nicht mehr als eine kühle Rechnung: Von den 20 000 Euro, die das künstliche Sternenfunkeln in der Fußgängerzone kosten soll, würde die Stadt eine Hälfte übernehmen, die andere soll von privater beziehungsweise gewerblicher Seite kommen.

Nun könnte man entgegnen, dass vielerorts seit jeher die Kommune die Weihnachtsbeleuchtung finanziert, die Stadt Lahr froh sein kann, dass der Kelch dank der Händler 20 Jahre an ihr vorbeiging. Und man könnte fragen, ob der Strom, den die Stadt seit mehr als drei Jahren Samstag für Samstag den Museumsplatz-Protestlern schenkt, nicht besser in ein paar Wochen Lichterglanz im Advent fließen sollte.

Oder man zeigt sich, wie vom OB gefordert, solidarisch und spendet. Ich tu’s! 25 Euro sind fest für das festliche Leuchten eingeplant. Warum? Weil mir das die Wohlfühlatmosphäre in meiner Heimatstadt wert ist. Vielleicht finden sich ja ein paar Nachahmer. Sehr praktisch: Es gibt sogar die Möglichkeit, ein jährliches Spendenabo einzurichten – auf dass Lahr ewig leuchtet.