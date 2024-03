1 Der Kulturwaggon auf dem Rathausplatz ist von den Lahrer Jugendlichen nicht wie gewünscht angenommen worden. Foto: Schabel

Der Kulturwaggon muss den Rathausplatz nach rund zweieinhalb Jahren wieder verlassen. Dort war er von jungen Leuten nicht wie erhofft angenommen worden. Noch vor der Sommerpause soll er an einen neuen Standort in Lahr kommen









Als der Kulturwaggon am 14. September 2021 von einem Schwertransport auf den Rathausplatz gefahren wurde, war seine Ankunft dort mit großen Erwartungen verknüpft. Nach den Vorstellungen der Stadt sollte in den historischen Eisenbahnwagen richtig Leben einkehren mit Kulturellem, Beratungsgesprächen, Ferienangeboten oder Veranstaltungen von Schulklassen. Privatpersonen sollten ihn ebenfalls mieten können. Auch die punktuelle Fortführung des Cafébetriebs konnte man sich im Rathaus sehr gut vorstellen – bereits während der Landesgartenschau hatten Teenager in dem Waggon das Jugendcafé „Wildberry“ betrieben.