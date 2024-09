Pünktlich um 15 Uhr knallten am Samstag am „Wolkenkratzer“ in der Lahrer Innenstadt die Sektkorken. Esa und Ela Yasar, die neuen Betreiberinnen, und Sinan Yasar, der neue Pächter der Kult-Kneipe, stießen auf die Eröffnung an.