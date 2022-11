2 Der Fahrer dieses Wagens geriet laut Polizei in den Gegenverkehr und verursachte so den Unfall. Foto: Häußler/Einsatzreport24

Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem schweren Unfall auf der B415 kommen konnte. Dabei dürfte er besonders die Rolle des mutmaßlichen Verursachers in den Blick nehmen – der 46-jährige Mercedes-Fahrer hatte fast drei Promille Alkohol im Blut.















Lahr - Am Sonntagabend um 20.09 ging der Alarm bei Polizei und Rettungskräften ein, die daraufhin mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle auf dem Autobahnzubringer ausrückten. Lediglich fünf Minuten dauerte es dabei, bis das erste Feuerwehrfahrzeug mit Einsatzleiter Ralf Wieseke vor Ort war – die Männer hatten zuvor Dienst auf der Chrysanthema geschoben und waren deshalb gerade auf der Wache gewesen.

Chaotisches Bild am Unfallort

Den Einsatzkräften bot sich am Unfallort ein chaotisches Bild – eines von vier beteiligten Fahrzeugen war in die Böschung geschleudert worden, die anderen standen schwer demoliert kreuz und quer auf der Straße. Für die Lahrer Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 25 Feuerwehrleuten ausrückte, war es deshalb ein besonders umfangreicher und langer Einsatz, so Kommandant Thomas Happersberger hinterher im Gespräch mit unserer Redaktion.

Glück im Unglück hatten indes die sieben verletzten Autoinsassen: Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sie sich noch in den Fahrzeugen, waren aber nicht eingeklemmt – das erleichterte ihre Rettung.

Fast drei Promille

Was war passiert? Laut Polizei kam der 46-jährige Mercedes-Fahrer gegen 20 Uhr in Richtung Lahr in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem weißen VW. Danach kam es zu weiteren Zusammenstößen mit einem schwarzen und einem blauen VW. Dabei wurden vier Menschen schwer und drei leicht verletzt – sie wurden von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von fast drei Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Lahrer Krankenhaus, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die vier Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro.

Nachdem die Lahrer Feuerwehr die Verletzten an den Rettungsdienst übergeben hatte, leuchtete sie den Unfallort noch stundenlang für den Sachverständigen aus. Der Autobahnzubringer war zwischen der Ausfahrt Raiffeisenstraße und der Ausfahrt B 3 bis etwa 3.30 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich unter Telefon 0781/214200 bei der Polizei melden.

Ab 1,1 Promille ist Alkohol am Steuer eine Straftat

Alkohol am Steuer ist in Deutschland ab einem Promillewert von 0,5 eine Ordnungswidrigkeit, die laut Bußgeldkatalog mit Geldstrafen, Punkten in Flensburg und Fahrverboten belegt wird. Beim ersten Mal gibt’s eine Geldstrafe von 500 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Wird man danach erneut erwischt, fällt die Strafe höher aus. Ab 1,1 Promille gilt Fahren unter Alkohol als Straftat und wird mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe, drei Punkten sowie dem vorübergehenden oder sogar dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis bestraft. Ab 1,6 Promille muss außerdem eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) absolviert werden.