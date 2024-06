Nachdem der Gemeinderat im März mit großer Mehrheit für eine Verlängerung des Stadtguldens um weitere vier Jahre gestimmt hat, laufen beim Stadtgulden-Team nun die ersten Vorbereitungen für den nächsten Durchlauf des Bürgerbudgets an.

Aufgrund der Erfahrungen während der Corona-Pandemie wird an dem Zwei-Jahres-Zyklus festgehalten, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus: 2025 findet die nächste Abstimmung statt, bis Ende 2026 werden dann alle Gewinnerprojekte umgesetzt. Neue Vorschläge können alle Lahrer ab 14 Jahren bis zum 30. Juni 2025, online oder per Post abgeben – es bleibt also noch reichlich Zeit, um Ideen zu schmieden, so die Stadt.

Der nächste „Tag der Entscheidung“ ist für Samstag, 18. Oktober 2025, wieder in der Mehrzweckhalle angesetzt. Das Stadtgulden-Team unterstütze bei Fragen zur Einreichung.

Weihnachtsmarkt war Stadtgulden-Projekt

Von den Gewinnerprojekten 2022/2023 wurden schon einige erfolgreich umgesetzt: Der Lahrer Weihnachtsmarkt fand Anfang Dezember 2023 statt, über dem sanierten Kinderplanschbecken des Familien- und Freizeitbads Reichenbach ist ein Sonnensegel montiert, der Kindergarten Springbrunnen hat seinen Fußballplatz bekommen und bei der Freien Evangelischen Schule ist der Wasserspender seit Februar in Betrieb.

Auch ein noch offenes Gewinnerprojekt aus dem Jahr 2020/2021 konnte erfolgreich abgeschlossen werden: Der öffentliche Kühlschrank, der seinen Platz im Windfang der Mediathek gefunden hat, findet viel Zuspruch und wird rege genutzt. Alle anderen Gewinnerprojekte, so die Stadt weiter, befinden sich in der Umsetzung, bei der das Stadtgulden-Team und die verantwortlichen Fachämter die Ideengeber unterstützen.