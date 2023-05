Die Untersuchungen am Gebäudebestand übernimmt das Stuttgarter Fachbüro Steg, das bereits das „integrierte gesamtstädtische Entwicklungskonzept“ (Isek Lahr) erarbeitet hat. Beides ist die Voraussetzung für die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm des Landes. Den Antrag soll in diesem Herbst ebenfalls die Steg formulieren.

Gibt Stuttgart grünes Licht, fließen beträchtlichtliche Gelder nach Lahr, genauer gesagt in die Innenstadt. Das Gesamtvolumen bezifferte OB Markus Ibert beim Pressegespräch am Tag nach der Gemeinderatssitzung auf rund 20 Millionen Euro, von denen das Land zwölf Millionen und die Stadt sowie private Investoren rund acht Millionen tragen würden. Bau- oder Sanierungsvorhaben würde das Land nämlich mit 60 Prozent der Kosten fördern. Nicht nur für die Stadt, sondern auch für Privatleute sei das sehr attraktiv. Dabei ist das Ganze ein auf mehrere Jahre angelegter Prozess. So ein Städtebauförderprogramm laufe normalerweise über acht Jahre, könne aber auch um vier Jahre verlängert werden, hieß es bei dem Pressetermin im Rathaus.

Experten haben zahlreiche Mängel festgestellt

Das Innenstadtgebiet, um das es geht, ist 13,4 Hektar groß und weist laut Steg „funktionale, strukturelle und räumliche Mängel“ sowie darüber hinaus „Substanzschwächen“ auf. Die Stadtplaner monieren zum Beispiel die fehlende Begrünung in der Lotzbeckstraße, Bismarckstraße und am Marktplatz sowie die „unausgeprägte Ausbildung der Stadteingänge zur Innenstadt“, im Westen beim Post-Areal, im Osten am Doler Platz und im Süden am Werderpark. Auch darüber hinaus haben sie Flächen in der Innenstadt ausgemacht, die aufgwertet werden könnten, vor allem das Post-Areal sowie Roßgasse, Roßplatz und Doler Platz. Auch die Marktstraße sowie der Marktplatz und der Rathausplatz ließen sich angenehmer gestalten, so die Expertise des Fachbüros Steg aus Suttgart.

Bei vielen Häusern bestehe Handlungsbedarf. Man habe festgestellt, dass rund 20 Prozent der Gebäude „erhebliche bis substanzielle Mängel“ aufweisen, lässt die Steg verlauten. Bei mehr als 85 Prozent der Gebäude sei der energetische Zustand mangelhaft.

An Verbesserungsansätzen mangelt es nicht, wobei die Idee, das Funktionsgebäude und den Brunnen auf dem Marktplatz abzureißen, zu den spektakuläreren Vorschlägen zählt. Eine denkmalgerechte Sanierung der Stiftsschaffnei ist zum Beispiel ebenso angedacht wie die Neugestaltung öffentlicher Plätze und Stadteingänge oder die Verbesserung des Werderparks zur Innenstadt.

Einen großen Vorzug des Städtebauprogramms verdeutlichte OB Markus Ibert: Demnach kann die Stadt darauf hoffen, Sanierungsvorhaben gefördert zu bekommen, die sie ohnehin angehen müsste, etwa das Post-Areal.

Info – Eigentümer sind gefragt

Wichtige Adressaten sind nun die Eigentümer und Mieter der Grundstücke im Sanierungsgebiet, von denen die Stadt sich eine rege Beteiligung erhofft. Bei einer Informationsveranstaltung in der zweiten Junihälfte 2023 will die Stadt Anlass und Ziele der Sanierungsmaßnahmen vorstellen. Anhand von Fragebögen solle außerdem die Mitwirkungsbereitschaft und -möglichkeit der Eigentümer festgestellt werden, so die Verwaltung.