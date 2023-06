Der Lahrer Bundesliga-Profi und U-Nationalspieler Robert Wagner hat für die kommende Saison eine neue sportliche Heimat gefunden. Die SpVgg Greuther Fürth holt den 19-jährigen Mittelfeldspieler für die kommende Runde auf Leihbasis vom SC Freiburg.

Wagner feierte in der abgelaufenen Spielzeit nicht nur sein Bundesliga-Debüt. Er wurde auch zum jüngsten Debütanten in der UEFA Europa-League in der Geschichte des SC Freiburg. Für den zentralen Mittelfeldspieler folgten danach drei weitere Kurzeinsätze in der Bundesliga. Schon als U 19-Spieler wurde der gebürtige Lahrer ins Drittliga-Team des SC Freiburg II hochgezogen und wurde direkt ein wichtiger Bestandteil mit 48 Einsätzen in zwei Spielzeiten.

Lahrer sieht Parallelen zwischen SCF und Kleeblatt

„Robert ist ein Spieler, der uns in der Intensität gegen den Ball und im gesamten läuferischen Bereich sowie in der Balleroberung ein neues Level geben kann“, erklärt Fürths Cheftrainer Alex Zorniger in einer Mitteilung der Franken mit Blick auf den vierten Sommer-Neuzugang in seinem Team.

Wagner ist aktueller U 20-Nationalspieler und lief zuvor schon für die deutsche U 19-Auswahl auf. In der neuen Saison trägt er nun das Kleeblatt auf der Brust und will sich bei der Spielvereinigung schnell einfinden. „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen in Fürth habe ich einige Parallelen zum SC Freiburg erkannt. Hier ist man klar, bodenständig und trotzdem ambitioniert. Ich bin mir sicher, dass ich mich hier schnell wohlfühlen werde und freue mich schon, die Leute hier kennenzulernen“, wird Wagner selbst in der Mitteilung der Fürther zitiert. Schon am heutigen Mittwoch steht er zum ersten Mal mit seinen neuen Kollegen auf dem Platz.

„Robert kann im zentralen Mittelfeld sowohl die Achter- als auch die Sechserposition besetzen. Dass er direkt in seinem ersten Jahr im Herren-Bereich unter Christian Streich Einsatzminuten in der Bundesliga und Europa League sammeln durfte, spricht für sein Potenzial“, so Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport in Fürth.

„Robert ist sowohl aufgrund seiner Qualität als auch Mentalität ein großes Talent in seinem Altersbereich“, sagt Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Mitteilung der Breisgauer zum Leihgeschäft. „Er hat vor allem über unsere zweite Mannschaft in der dritten Liga schon viel Spielzeit sammeln können und soll sich nun in Fürth nachhaltig weiterentwickeln.“

Wagner spielte bis zu seinem elften Lebensjahr in Lahr und wechselte dann in die Jugendakademie des SC Freiburg. Danach zog es ihn zum SCL zurück, bevor er sich 2017 wieder dem SCF anschloss.