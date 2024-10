Lahrer Horrorszenario: Bibbern, bangen, Klinik bauen?

1 Lahrer Horrorszenario Foto: Christopher Piskadlo

Lahr freut sich auf eine neue Klinik. Zurecht? Eine Frage, die immer gerechtfertigter erscheint – auch wenn es offiziell (noch) keine Bedenken gibt.









Der Gemeinderat hat dem Tausch zugestimmt: Die Stadt erhält das alte Krankenhaus am Altvater und überlässt im Gegenzug dem Kreis das für einen Neubau avisierte Grundstück in Langenwinkel. Indes – abgesehen davon, dass derzeit niemand genau weiß, wie viel Geld die Lahrer vorher noch in dessen Erschließung (die gehört nämlich auch zum Deal) stecken müssen, mehren sich die Zweifel, dass auf dem Areal an der B 415 überhaupt einmal die Bagger rollen.