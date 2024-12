Lahrer Haushaltsplan: Räte kritisieren Verwaltung, haben aber kaum eigene Sparvorschläge

1 Wie kann die Stadt Lahr Geld sparen? Bei den Haushaltsberatungen am Montagnachmittag ging es zur Sache. Foto: Skolimowska/Symbolbild

Zusätzliche Einsparungen von 11 000 Euro sind die Bilanz der Haushaltsberatungen in Lahr. Die Räte äußerten zwar Unverständnis gegenüber dem Optimismus-Kurs von OB Markus Ibert, konkrete Ideen brachten jedoch nur SPD und AfD ein – mit geringem Erfolg.









Link kopiert



Seit Beginn der Debatte um die prekäre Finanzlage der Stadt Lahr, war es wohl die erste gute Nachricht, die OB Markus Ibert einleitend im Haupt- und Personalausschuss am Montagnachmittag verkündete: Der IGP-Zweckverband auf dem Flugplatz schüttet seinen gesamten Gewinn an die Mitgliedskommunen aus. Für Lahr bedeutet dies 1,4 Millionen Euro mehr als eingeplant. „Wir sind froh über die Ertragskraft der Mitglieder“, erklärte der OB, der erneut betonte, welch wichtige Rolle die Wirtschaft für die Stadt spiele. Schnell zeigte sich jedoch: Das Loch in der Lahrer Stadtkasse stopft diese Summe lange nicht.