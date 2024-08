Lahrer Händler berichten: Darum haben die Kunden Vorbehalte gegenüber E-Autos

1 Die reinen E-Autos haben bei den Pkw-Neuwagen in Deutschland Stand August lediglich noch einen Marktanteil von 12,5 Prozent. 18,4 Prozent waren es noch 2023.Foto: Stratenschulte/ Foto:

Warum fremdelt die Autonation Deutschland so mit der E-Mobilität? Diese Frage hat unsere Redaktion Lahrer Autohändlern gestellt. Sie nennen das Aus der staatlichen Prämie, aber auch weitere Gründe.









Link kopiert



Keine Geringere als die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, hat sich kürzlich in Lahr über die Absatzprobleme bei Elektro-Autos geäußert. Ihrer Ansicht nach sind die Probleme bei der Lade-Infrastruktur so gravierend, dass sie nachhaltige negative Effekte auf die Nachfrage hätten. In Deutschland werden immer weniger Investitionen getätigt, kritisierte Müller bei einem Besuch bei der Lahrer IHK.