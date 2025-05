Lahrer Großprojekt: Die Kritiker des Surfparks müssen mitgenommen werden

1 Auch bei Nacht kann in Freiburg gesurft werden. Foto: Irie Surf Der Autor plädiert dafür, offen mit den Bedenken gegenüber einem Lahrer Surfpark umzugehen – und rät Interessierten dazu, sich die Anlage in Freiburg anzuschauen.







Link kopiert



Strand-Atmosphäre und Wellenreiter – ein Besuch in der „Irie Surf“ in Freiburg gleicht einem Kurzurlaub. Sogar in der Dunkelheit kann man über das illuminierte Wasser gleiten. Auch wenn der Surfpark in Lahr – sollte er denn kommen – ganz andere Ausmaße haben wird, gewinnt man doch einen guten Eindruck, in welche Richtung sich das Surfield genannte Projekt entwickeln könnte.