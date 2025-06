Lahrer für Deutschland: Das sagt Konstantin Fries vor seinem Start bei der Kleinfeldfußball-EM

Für Konstantin Fries startet am Mittwoch die Kleinfeldfußball-Europameisterschaft in Moldau. Der Kicker vom SC Lahr freut sich auf einen weiteren Höhepunkt seiner Laufbahn.

Der Flieger steht bereit und das Boarding beginnt. Auch wenn Konstantin Fries dementsprechend im Reisestress ist, meldet er sich kurz vor Abflug bei unser Redaktion, um über das anstehende Turnier zu sprechen. Der 25-jährige Edeltechniker vom SC Lahr fliegt zur Kleinfeldfußball-Europameisterschaft in die Hauptstadt von Moldau, um sich mit den 22 besten Teams Europas zu messen.

„Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt, wenn die Nationalhymne erklingt. Das eigene Land bei der EM zu vertreten ist eine große Ehre und ich freue mich drauf“, so Fries. Beim SC Lahr stand der zum Saisonabschluss in Durbachtal erstmals seit April wieder über die volle Spielzeit auf dem Platz. Ein Bänderiss hatte den Edeltechniker ausgebremst, doch kurz vor dem Turnier ist sein Körper bereit. „Ich bin komplett fit und habe auch schon wieder in der Icon League spielen können“, sagt Fries. Dort kickt er unter anderem mit Weltmeister Toni Kroos. Ob nun die Icon League oder die anstehende Europameisterschaft der Höhepunkt seiner Laufbahn ist, da legt sich der gebürtige Offenburger nicht fest. „Beides sind meine bisherigen Höhepunkte.“

Die Bänder von Fries werden auf kleinem Raum in Chisinau gefordert werden, dann Kleinfeldfußball ist sehr intensiv. „Es gibt viele Sprints am Stück. Daher steht man auch immer nur drei bis vier Minuten auf dem Platz und dann wird gewechselt“, erklärt Fries.

Zentrale im Sturm ist Lieblingsposition

Er ist, wie auch beim SCL, in der Nationalmannschaft für die Offensive zuständig. „Am liebsten spiele ich zentral im Sturm. Auf kleinem Feld kann es aber auch mal sein, dass ich kurzfristig andere Positionen einnehme“, so Fries.

Gerne will der 25-Jährige am Sonntag den EM-Pokal in die Höhe halten. „Für uns ist alles drin. Den Titel zu holen ist aber sehr schwierig. Die osteuropäischen Mannschaften sind im Kleinfeldfußball sehr stark. Kasachstan, Polen, Ukraine und Serbien gehören zu den Favoriten“, so der Dammenmühle-Kicker über die sportliche Ausgangslage.

In der Gruppe tritt Deutschland gegen Tschechien, Georgien, Albanien und die Türkei an. Der Spielplan ist eng getaktet: Nach dem Auftakt gegen Tschechien am Mittwoch geht es am Donnerstag gleich zwei Mal auf das Kleinfeld, bevor die Türkei am Freitag dann der letzte Gruppengegner ist. Aus Lahr kann man live die Daumen drücken: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden auf Twitch gestreamt.

Das Regelwerk

Bei der Kleinfeldfußball-Europameisterschaft wird mit fünf Feldspielern und einem Torwart auf Kunstrasen gespielt. Das Spielfeld ist 46 mal 28 Meter groß. Die Spieldauer beträgt zwei Mal 20 Minuten mit einer fünfminütigen Halbzeitpause. Es darf unbegrenzt gewechselt werden. Auf dem kleinen Spielfeld sind Grätschen verboten und es gibt kein Abseits.