Lahrer Firma gibt auf: 65 Mitarbeiter haben Kündigung erhalten

Galvanoform stellt zum 1. Juni den Betrieb ein. Denn es ist nicht gelungen, einen Investor für das insolvente Unternehmen zu finden.

„Das ist natürlich eine schwere Entscheidung, die ich gerne vermieden hätte. Wir haben alles getan, was unter den gegebenen Umständen möglich war, um das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu erhalten. Leider hat die Investorensuche trotz intensiver Bemühungen kein positives Ergebnis gefunden.“ Das hat Insolvenzverwalter Dirk Pehl vom Acherner Standort der bundesweit vertretenen Kanzlei Schultze& Braun unserer Redaktion mitgeteilt.

„Es gab letztlich kein belastbares Angebot für eine Fortführung des Unternehmens. Ich muss deshalb die schwere Entscheidung treffen, den Geschäftsbetrieb nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens kontrolliert herunterzufahren und einzustellen“, so Pehl.

Die Belegschaft der Galvanoform habe er über die aktuelle Situation und die nächsten Schritte informiert. Den rund 65 Mitarbeitenden müsse gekündigt werden. „Ich bin mir darüber im Klaren, dass dies nicht die Nachricht ist, die sich die Mitarbeitenden erhofft haben“, betont der Insolvenzverwalter laut einer Mitteilung seiner Kanzlei. Und weiter: „Ich möchte mich dennoch bei allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz in den vergangenen, sehr fordernden Wochen bedanken. Ich kann nachvollziehen, dass die Enttäuschung in der Belegschaft groß ist, auch wenn der Schritt aus wirtschaftlichen Gründen unabdingbar war.“

Die Firma hat bis zuletzt Verluste eingefahren

Grund für die finanzielle Schieflage der Firma in der Raiffeisenstraße waren letztlich die Probleme in den Branchen, in denen ihre Kunden tätig sind – das wirkte sich negativ auf die Auftragslage aus. Weitere Belastungen waren der erhöhte Wettbewerb aus China und Kostensteigerungen durch hohe Energie- und Rohstoffpreise. Die durch diese Kombination entstandene Liquiditätslücke habe Galvanoform aus eigener Kraft nicht mehr schließen können, heißt es von der Kanzlei Schultze& Braun.

„Leider haben sich die verschiedenen nachteiligen Faktoren zu einer wirtschaftlichen Gemengelage verdichtet, der selbst mit den Werkzeugen eines Insolvenzverfahrens nicht mehr angemessen begegnet werden kann“, erklärt Pehl. Man sei rechtlich daran gebunden, sich an den Bedürfnissen der Gläubiger zu orientieren. „Deshalb müssen wir diese Konsequenzen ziehen.“

Denn Aufgabe der Insolvenzverwaltung sei es auch, die Rechte der Gläubiger zu schützen, ihre Verluste so gering wie möglich zu halten und die Insolvenzmasse zu sichern, aus der die Forderungen der Gläubiger befriedigt werden – gerade, wenn ein Unternehmen trotz aller Bemühungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht fortgeführt werden könne.

Auftragsrückgänge waren nicht zu kompensieren

Galvanoform habe trotz aller Bemühungen bis zuletzt Verluste eingefahren. Nach Auslaufen des sogenannten Insolvenzgeldes Ende Mai wäre es deshalb nicht mehr möglich gewesen, Löhne und Gehälter aus dem laufenden Betrieb zu bezahlen. „Der Betrieb wird damit zum 1. Juni kontrolliert heruntergefahren und eingestellt“, heißt es von der mit dem Insolvenzverfahren beauftragten Kanzlei.

Das in den 1950er-Jahren gegründete Unternehmen im Industriegebiet West ist auf die Herstellung von Präzisionswerkzeugen für die galvanische Formgebung spezialisiert. In den vergangenen Jahren sah sich Galvanoform dabei bereits mehrfach wirtschaftlichen Herausforderungen ausgesetzt, die zu Insolvenzanträgen 2019 und 2022 führten.

Grund für das erste Insolvenzverfahren von Galvanoform, das ab Dezember 2019 in Eigenverwaltung abgewickelt wurde, war noch die schwierige Lage auf dem Automobilsektor gewesen. Es wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet, das den Abbau von rund 40 der bis dahin 180 Arbeitsplätze vorsah.

Der Anlass für das Insolvenzverfahren im Jahr 2022 war dann ein ganz anderes Problem: Die Corona-Pandemie hatte der Wirtschaft zu schaffen gemacht, auch die höheren Energie- und Rohstoffpreise durch den Krieg in der Ukraine führten dazu, dass die Liquidität der Unternehmen zurückging. Das endgültige Aus ist nun durch die Krisen in den Branchen gekommen, in denen die Kunden von Galvanoform tätig sind. Die dadurch verursachten Auftragsrückgänge waren für das Lahrer Unternehmen letztlich nicht mehr zu kompensieren.

Das Unternehmen

Galvanoform Innovative Technologies, so der komplette Name des Unternehmens, ist ein führender deutscher Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die galvanische Formgebung. Galvanoform fertigt Werkzeuge von Mikropräzisionsteilen bis hin zu Großwerkzeugen von bis zu neun Metern Länge.

Die Produkte kommen in Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt und weiteren industriellen Bereichen zum Einsatz. Auch für Kunden aus der Sanitärtechnik fertigt die Firma Galvanoschalen und Komplettwerkzeuge.