Lahrer Firma gibt auf: 65 Mitarbeiter haben Kündigung erhalten

Galvanoform stellt zum 1. Juni den Betrieb ein. Denn es ist nicht gelungen, einen Investor für das insolvente Unternehmen zu finden.
„Das ist natürlich eine schwere Entscheidung, die ich gerne vermieden hätte. Wir haben alles getan, was unter den gegebenen Umständen möglich war, um das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu erhalten. Leider hat die Investorensuche trotz intensiver Bemühungen kein positives Ergebnis gefunden.“ Das hat Insolvenzverwalter Dirk Pehl vom Acherner Standort der bundesweit vertretenen Kanzlei Schultze& Braun unserer Redaktion mitgeteilt.