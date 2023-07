Im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) hat die Feuerwehr Lahr ein Nest von Asiatischen Hornissen auf der Terrasse eines privaten Hausbesitzers entfernt.

Diese Hornissenart stammt laut Mitteilung des RP aus Südostasien und wurde durch den internationalen Handel nach Europa eingeschleppt. Als invasive Art gefährde sie die Honigbiene, für den Menschen sei sie nicht gefährlicher als heimische Hornissen.

„Durch die frühzeitige Entnahme von Nestern können wir die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse in unserer Region effektiv verhindern und damit einen Beitrag leisten zum Erhalt der heimischen Artenvielfalt“, erklärt Malte Bickel vom Naturschutzreferat des RP. Die invasive Art sei 2014 erstmals in Baden-Württemberg nachgewiesen worden. Im Regierungsbezirk Karlsruhe haben die Beobachtungen der Art aktuell stark zugenommen. Im Regierungsbezirk Freiburg gab es in diesem Jahr hingegen bislang nur drei Sichtungen, heißt es weiter.

Bürger sollen Sichtungen melden

Möglich wurde die Entfernung des Nests in Lahr durch die Meldung des Hauseigentümers auf der im Frühjahr eingerichteten Internetplattform der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Das RP appelliert an Bürger, dort Beobachtungen der Asiatischen Hornisse zu melden. Zu erkennen ist sie an ihrer schwarzen Grundfärbung und ihren gelben Füßen.

Im Vergleich zu der heimischen und geschützten Europäischen Hornisse sind die Völker der Asiatischen Hornisse bedeutend größer. Ein zweites Nest, das Asiatische Hornissen im Sommer bauen, kann einen Durchmesser von bis zu einem Meter erreichen und bis zu 2000 Arbeiterinnen und 500 Geschlechtstiere beherbergen, warnt das RP. Häufig hänge dieses sogenannte Sekundärnest hoch oben in Baumkronen und wird nicht oder erst nach dem Laubfall entdeckt. Für die Larvenaufzucht benötigen sie proteinhaltige Beute, die zu einem Großteil aus Honigbienen bestehen kann. Imker verfolgen deshalb die Ausbreitung mit Sorge. Welche Auswirkungen das auf heimische Arten hat, sei zurzeit noch nicht bekannt. Unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de können Sichtungen gemeldet werden.