Lahrer Fälle landen in Freiburg: Vom Hinweis zum Strafverfahren – wie es Steuersündern an den Kragen geht

Die Behörden im Land erhalten täglich zahlreiche Hinweise auf Steuersünder. Auch aus Lahr kommen – oft anonyme – Tipps. Wie gehen die Finanzämter damit um?
Einen potenziellen Steuersünder anzuschwärzen, ist derzeit wohl so leicht wie nie. Dafür sorgt das anonyme Hinweisgebersystem der Oberfinanzdirektion Baden-Württemberg. Wer einen Verdacht melden möchte, kann online unbürokratisch ein Formular ausfüllen, Name und Anschrift der beschuldigten Person oder Firma angeben und den Sachverhalt beschreiben. Seit 2021 existiert dieses System, das auch in Lahr genutzt wird.