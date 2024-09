Lahrer Delegation fliegt nach Bristol: Darum sind Nabu und BUND bei der Besichtigung des Surfparks nicht mit an Bord

1 Der 2019 eröffnete Surfpark in Bristol ist das Ziel einer Informationsfahrt, zu der die Stadt Lahr unter anderem Vertreter der Gemeinderatsfraktionen und der Lahrer Umweltverbände einlädt. Foto: Archiv

Eine Delegation aus Lahr steigt im Oktober in den Flieger – das Ziel: der Surfpark in Bristol. Auch die Umweltverbände sind eingeladen, lehnen den Trip aber ab. Derweil gibt es eine neue Standort-Option.









Anfänger, die ihre ersten Stehversuche wagen, Fortgeschrittene, die sich immer weiter ins Wasser trauen und Profis, die jede Welle souverän meistern: Was in Lahr bald möglich sein soll, ist in Bristol bereits realisiert. An der englischen Südküste gibt es mit „The Wave“ einen Surfpark, nach dessen Vorbild die Lahrer Version gebaut werden soll. Grund genug für die Stadt, sich das Projekt einmal an Ort und Stelle anzusehen. Am 3. Oktober geht’s per Flieger auf die Insel.