Erzbischof Stephan Burger hat mit Wirkung zum 13. Juni 2024 Johannes Mette befristet bis 31. Dezember 2025 zum Dekan des Dekanats Lahr wiederernannt. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird er weiterhin für die Seelsorge von rund 43 000 Katholiken in den fünf Seelsorgeeinheiten An der Schutter, Ettenheim, Friesenheim, Kippenheim Maria Frieden und Rust verantwortlich sein.

Die Befristung der Tätigkeit von Dekan Johannes Mette steht im Zusammenhang mit der Bildung der 36 künftigen Pfarreien in der Erzdiözese Freiburg zum 1. Januar 2026. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu am Sonntag mitteilte, wurde diese Personalentscheidung auch den Gläubigen in den Gemeinden bekannt gegeben.

Johannes Mette wurde 1970 in Tettnang geboren und 1998 in Freiburg zum Priester geweiht. Nach der Vikarszeit in Engen war er ab 2001 Bischofssekretär in Freiburg. 2004 wurde er zum Dompräbendar an der Metropolitankirche Freiburg ernannt. Von 2008 bis 2018 wirkte er als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Pforzheim-West mit den Pfarreien St. Antonius und St. Bernhard. Seit 2010 ist er Mitglied der Ökumenekommission der Erzdiözese Freiburg.

Seit 2018 leitender Pfarrer

Mette ist seit 2018 Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit An der Schutter und Dekan im Dekanat Lahr. Ebenso ist er seit November 2023 gemeinsam mit Pfarrer Josef Rösch Leitender Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit Friesenheim.

Bereits im Januar wurde bekannt, dass Mette die Region Anfang 2026 in Richtung Bruchsal verlassen wird. Er soll ab dann die dortige Kirchengemeinde mit 100 000 Katholiken leiten.