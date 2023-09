Es hat in letzter Zeit schon Info-Veranstaltungen in den Stadtteilen gegeben, bei den es für die Rathausvertreter ungemütlicher zuging. So blies OB Markus Ibert bei Bürgerdialogen der Lahrer CDU in Kuhbach und Reichenbach geradezu ein Sturm der Entrüstung ins Gesicht – denn die Mehrheit der Bürger will dort kein Tempo 30 in der Durchgangsstraße, die Stadt aber schon. Ganz anders die Lage in Hugsweier. Dort gilt in der Hauptstraße – von der Bahnbrücke bis zur Rubinmühle – Tempo 50, doch die Anwohner wollen, dass langsamer gefahren wird. Diesem Wunsch steht man bei der Stadt aufgeschlossen gegenüber.

Entsprechend gab es am Donnerstagabend im Hugsweierer Rathaus zwar zahlreiche Klagen über die Verkehrsbelastung im Ort zu hören, aber kaum Vorwürfe in Richtung der Verwaltung. Vielmehr lief der Abend nach der Begrüßung durch Ilona Rompel, die Vorsitzende der CDU-Fraktion im Lahrer Gemeinderat, in einer durchaus harmonischen Atmosphäre ab. Rund 25 Besucher waren gekommen.

Tempo 30 in der Hauptstraße: Dass die Anwohner sich in der Hauptstraße eine langsamere Fahrweise wünschen, ist für den Durchgangsverkehr nicht zu übersehen: Am Straßenrand hängen Schilder, auf denen die Fahrer gebeten werden, freiwillig auf Tempo 40 herunterzugehen. „Aber das nützt nichts“, kommentierte ein Besucher im Ratssaal, daher brauche es eine amtliche Absenkung der Geschwindigkeit. „Wir stellen uns dem nicht entgegen“, betonte Bürgermeister Guido Schöneboom, der mit Lucia Vogt, der Leiterin des Rechts- und Ordnungsamts, zu Verkehrsfragen Stellung nahm.

Die Einführung von Tempo 30 unterliege laut der Straßenverkehrsordnung besonderen rechtlichen Anforderungen, betonte Schöneboom. Es brauche „objektive Kriterien“, dass die Lärmbelastung zu hoch sei. Ein Gutachten bestätige zwar, dass der Verkehrslärm auf Höhe des geplanten Dorv-Zentrum die Grenzwerte überschreite – doch man benötige eine weitere Studie, die die Lärmbelastung in der gesamten Hauptstraße misst. Allerdings: Dafür seien im Haushalt für dieses Jahr keine Mittel eingestellt.

Es brauche vielleicht eine Initiative aus dem Gemeinderat, damit das Gutachten im nächsten Haushalt eingeplant wird, sagte Schöneboom und blickte dabei in Richtung Rompel. Er selbst halte es für realistisch, dass weitere Messungen den Nachweis für eine zu hohe Lärmbelastung liefern werden. Dann würde der Einführung von Tempo 30 nichts mehr im Wege stehen.

Schutterbrücke für die Rubin-Mühle: Zu schnelles Fahren ist nicht das einzige Problem auf der Hugsweierer Hauptstraße, wie von mehreren Seiten zu hören war. Für Verdruss sorgen auch Autos, die auf der Straße parken, und Mülleimer, die von manchen Anwohnern zu früh rausgestellt und zu spät wieder reingeholt werden. Ein Ärgernis für Verkehrsteilnehmer sind aber vor allem die Lkws, die von und zu der Rubinmühle unterwegs sind. Sie würden morgens die Straße verstopfen, war zu hören. Christopher Rubin, der unter den Besuchern war, sagte, dass täglich 40 bis 70 Lkws die Mühle anfahren und wieder verlassen („morgens kommt das Getreide, nachmittags werden die Produkte abgeholt“).

Abhilfe würde eine Brücke schaffen, die vom Firmengelände Richtung Lahrer Flugplatzstraße führt. Er wisse natürlich um die Verkehrsbelastung und verspüre eine „moralische Verpflichtung“ den Menschen im Ort gegenüber, diese Brücke zu bauen, so Christopher Rubin. Gleichwohl die Kosten („locker eine halbe Million Euro, eher mehr“) eine Belastung für das Unternehmen seien. Allerdings habe man noch keine Planungsgrundlage – denn die Schutter werde renaturiert, sodass noch nicht klar sei, wie hoch die künftige Brücke werden muss, damit sie bei einem möglichen Hochwasser nicht zum Hindernis wird. Wann die Planungsgrundlage zum Brückenbau denn nun vorliegen wird – dazu gab es keine verbindliche Auskunft. Vermutlich aber nicht so schnell, zumal zu hören war, dass der Bau der Brücke schon seit Jahrzehnten im Gespräch ist.

Dorv-Zentrum: Vor mittlerweile acht Jahren hat sich im Stadtteil ein Team gebildet, das den Bau eines multifunktionalen Dorv-Zentrums verfolgt – die Abkürzung steht für „Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung“. 250 Bürger haben Anteile in Höhe von je 100 Euro für den künftigen Lebensmittelladen gezeichnet, darüber hinaus sind Landeszuschüsse von 80 000 Euro zugesichert, und mit dem Grundstück des ehemaligen Café Edelweiß ist auch der Standort gefunden

. Zuletzt ist das Ganze aber ins Stocken geraten. Jedenfalls hat der Investor – die Lahrer Firma Eichner Bau – die Verträge noch nicht unterzeichnet. Die hohen Zinsen und die allgemeinen Preissteigerungen am Bau hemmen das Projekt, meinte Claudia Dalm am Donnerstag.

Doch die Vertreterin des Stadtplanungsamts hatte auch gute Nachrichten: Die Stadt sei in Hugsweier auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für die Gemeinwesenarbeit und habe dafür das Dorv-Zentrum in den Blick genommen. Das biete Sicherheit für den Investor. Ob deshalb nun zeitnah eine Vertragsunterzeichung zu erwarten ist – dazu wollte Dalm freilich keine Aussage treffen.

Ein stattliches Stadt-Team

Die Stadtverwaltung war in stattlicher Besetzung zu dem Info-Abend der CDU in Hugsweier angetreten. Neben Bürgermeister Guido Schöneboom, Ordnungsamts-Leiterin Lucia Vogt und Claudia Dalm vom Stadtplanungsamt war auch Bürgermeister Tilman Petters gekommen, der über den Stand beim möglichen Bau der Rubin-Brücke sprach. Nach dem Abend, der eindreiviertel Stunden gedauert hatte, gingen die Gespräche bei Getränken und Gebäck nebenan im Hof der Feuerwehr weiter.