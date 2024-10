Lahrer Blumenschau hat begonnen: 25. Chrysanthema erlebt einen Bilderbuchstart

1 OB Markus Ibert krönte am Samstag Birgit I. zur neuen Chrysanthemenkönigin. Foto:

So voll wie an diesem Wochenende hat man die Lahrer Innenstadt noch selten erlebt. Der Start der Jubiläums-Chrysanthema, ein verkaufsoffener Sonntag und Blumenpracht an allen Ecken und Enden lockten wahre Menschenmassen an.









Link kopiert



Das Besucheraufkommen war bereits am Samstag gegen elf Uhr in der gesamten Fußgängerzone viel größer als an einem „normalen“ Samstag. Auffallend waren viele französische oder elsässische Stimmen unter den Flaneuren – es hat sich offenbar wieder bis ins Nachbarland herumgesprochen, dass Lahr zu seinem großen herbstlichen Blumenfest einlädt. Marktstraße, Urteilsplatz, Schlossplatz und auch der Rathausplatz waren sehr belebt.