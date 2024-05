1 Die Chrysanthema hat in ihrer Geschichte unzählige fantasievolle Blumenarrangements geboten – etwa diesen Pfau im Jahr 2017 be der Stadtmühle. Foto: Stadt

Die Chrysanthema erlebt in diesem Jahr ihre 25. Auflage. Zum Jubiläum gibt’s einige Neuerungen, etwa einen Abend in der Mehrzweckhalle mit Musik,Tanz und feinem Essen, der ein großes gesellschaftliches Ereignis werden soll. Für Richard Sottru ist es das letzte Blumenfestival, bei dem er die Themenbeete plant.









Link kopiert



Es wird noch viel Wasser die Schutter herabfließen, ehe die diesjährige Chrysanthema am Samstag, 26. Oktober, beginnt – trotzdem haben die Macher bereits jetzt die Highlights vorgestellt. Dabei wird die Blumenschau zum 25. Mal veranstaltet, feiert also Jubiläum. Da passte es gut, dass auch Wolfgang G. Müller bei dem Termin in der Stadtpark-Orangerie dabei war. Denn er war es, der Ende der 1990er-Jahre als OB die Entscheidung traf, mit der damaligen Hallenveranstaltung ins Freie zu gehen. Man habe „einfach beschlossen, es zu machen“, sagte Müller.