Für eine Lahrer Familie ist seit Dienstagnachmittag nichts mehr, wie es war. Denn seitdem ist der 55-jährige Axel Ehret spurlos verschwunden. An seine Ehefrau Petra Ehret und die Kinder hatte er eine Nachricht geschickt. Der Inhalt laut seiner Frau: „Ich habe euch lieb – es tut mir leid.“

Danach hat niemand mehr etwas von dem Mittfünfziger gehört. Das letzte Lebenszeichen gab es laut seiner Frau um 20.54 Uhr am Dienstag, als die eineinhalb Stunden zuvor informierte Polizei sein Handy zwischen Wittenweier und Kappel geortet hatte, es gab Hinweise auf das Naturschutzgebiet Taubergießen. Daraufhin wurde das Gebiet mit einem Polizeihubschrauber abgesucht – ohne Erfolg, wie Polizeisprecher Wolfgang Kramer am Donnerstag erklärte.

Die Suche nach dem Mann ging jedoch weiter, bereits am Dienstagabend durchkämmten sieben Menschen aus seinem Umfeld die Gegend ab, so Petra Ehret. Auch am frühen Mittwochmorgen waren sie unterwegs. Das Problem: „Es gibt keine Anhaltspunkte, wo er sein könnte“, sagt die Frau und berichtet von einer großen Ungewissheit, die sie und ihre Familie plage.

Sucher per Hubschrauber ist wenig erfolgversprechend

Da der Mann vermutlich mit einem Motorroller unterwegs ist, sei er zudem mobil, was die Suche schwieriger mache, so Kramer. Dementsprechend sei auch eine erneute Suche per Hubschrauber oder mit Hunden nicht erfolgversprechend, erklärt Kramer.

„Hilflose Lage“ kann nicht ausgeschlossen werden

Man könne derzeit nicht ausschließen, dass sich der 55-Jährige in einer „möglicherweise hilflosen Lage“ befinde, weshalb der Mann in allen Polizeisystemen im Schengenraum ausgeschrieben ist. Zudem befrage man Menschen aus seinem Umfeld, um mögliche Hinweise auf den Aufenthaltsort zu bekommen, außerdem versuche man weiter das Handy zu orten.

Facebook-Post wird mehr als 33 000 Mal geteilt

Seit Mittwochabend ist auch die Öffentlichkeit von dem Verschwinden von Axel Ehret informiert, seine Frau und Tochter haben in den Sozialen Medien einen Suchaufruf gestartet, der sich schnell weit über die Grenzen der Ortenau hinaus verbreitete. Am Donnerstagnachmittag, rund 24 Stunden nach der Veröffentlichung, wurde der Facebook-Beitrag von Petra Ehret bereits mehr als 33 000 Mal geteilt und rund 1000 Mal kommentiert. „Je größer die Reichweite ist, desto besser“, sagt Polizeisprecher Kramer zu der großen Aufmerksamkeit, die der Vermisstenfall in den Sozialen Medien erfährt. Am Abend hieß es von der Polizei, dass im Laufe des Tages zahlreiche Hinweise eingingen, diesen gehe man nach. Bis Redaktionsschluss lagen in dem Fall jedoch keine neuen Erkenntnisse vor.

Ehefrau ist dankbar für die Unterstützung

Im Gespräch mit unserer Redaktion am Donnerstagvormittag zeigte sich Petra Ehret dankbar für die große Unterstützung. „Es zeigt, dass die Leute bereit sind, zu helfen“, sagt sie. Immer wieder erhalte sie Nachrichten von Bekannten, die ihr bei der Suche beistehen wollten, sagt sie. Einzig: Außer Augen und Ohren offen halten, könne man derzeit wenig machen. „Es ist wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen“, sagt sie.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten hat, soll sich beim Lahrer Polizeirevier unter Telefon 07821/27 70 melden.

Info – Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste ist etwa 1,90 Meter groß und hat kurze, dunkelblonde Haare. Auf der linken unteren Wade hat er den Angaben seiner Frau zufolge ein Tattoo mit den Jahreszahlen 1968, 1997 und 1999, zudem trägt er am rechten Oberarm ein Tribal-Ring-Tattoo und am linken inneren Oberarm ein Drachentattoo. Vermutlich war vor seinem Verschwinden mit einem weiß-schwarzen Roller der Marke Piaggio und einem gleichfarbigen Helm unterwegs, zur Kleidung können keine Angaben gemacht werden.