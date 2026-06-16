Lahrer beim SC Freiburg: Wird Robert Wagner erneut an Dynamo Dresden verliehen?

Ohne Anlaufschwierigkeiten wurde Robert Wagner in Dresden Stammspieler. Berichten zufolge steht der Lahrer vom SC Freiburg vor einer weiteren Leihe zu Dynamo.

Viermal war Robert Wagner vom SC Freiburg schon an andere Clubs verliehen. Seine wohl beste Zeit erlebte der Lahrer Fußballprofi dabei in der zurückliegenden Rückrunde beim Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Unter seinem Ex-Trainer Thomas Stamm blühte der defensive Mittelfeldspieler auf und war einer der Garanten für den Klassenerhalt des Zweitliga-Neulings.

Nach der Saison wurde Wagner zunächst von den Sachsen verabschiedet. Schon damals war nicht auszuschließen, dass er zur neuen Saison zurückkehren wird. Der Spieler selbst hatte gesagt, dass er sich einen Verbleib bei Dynamo vorstellen könnte.

Allerdings: Diese Entscheidung kann nicht bilateral zwischen dem Lahrer und dem Zweitligisten getroffen werden, schließlich steht Wagner noch beim SC Freiburg unter Vertrag. Im Mittelfeld ist der Bundesligist aus dem Breisgau nach der Verpflichtung von Rihito Yamamoto gut aufgestellt. Regelmäßige Einsätze dürfte Wagner unter diesen Voraussetzungen wohl eher nicht bekommen.

Leihe statt feste Verpflichtung?

Und so scheint es, als würde der 22-Jährige zur neuen Saison nicht beim SC Freiburg spielen. Wie der „Kicker“ zuletzt berichtete, soll es erneut auf eine Leihe nach Dresden hinauslaufen. Noch vor drei Wochen berichtete die „Bild“, dass Dynamo ein erstes Angebot für eine feste Verpflichtung ihres Rückrunden-Stammspielers in Richtung Süden geschickt hatte.

Bereits vier Leihstationen in der Karriere

Stattdessen soll sich Berichten zufolge nun doch eine Leihe anbahnen, es wäre bereits Wagners fünfte nach Stationen bei Greuther Fürth, St. Pauli, Holstein Kiel und zuletzt Dresden.

Noah Weißhaupt verlässt den SC Freiburg und spielt künftig für den SV Darmstadt 98. Foto: Harry Langer/dpa

Offiziell ist dagegen die Zukunft eines weiteren Spielers des SC Freiburg. Noah Weißhaupt, der zuletzt an Hannover 96 verliehen war, wechselt fest zum Zweitligisten SV Darmstadt 98. Weißhaupt kam bereits als Elfjähriger in die Freiburger Fußballschule und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des SC. Für die Profis bestritt der Offensivspieler 78 Pflichtspiele und erzielte zwei Tore.