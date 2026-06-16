Lahrer beim SC Freiburg: Wird Robert Wagner erneut an Dynamo Dresden verliehen?

Ohne Anlaufschwierigkeiten wurde Robert Wagner in Dresden Stammspieler. Berichten zufolge steht der Lahrer vom SC Freiburg vor einer weiteren Leihe zu Dynamo.
Viermal war Robert Wagner vom SC Freiburg schon an andere Clubs verliehen. Seine wohl beste Zeit erlebte der Lahrer Fußballprofi dabei in der zurückliegenden Rückrunde beim Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Unter seinem Ex-Trainer Thomas Stamm blühte der defensive Mittelfeldspieler auf und war einer der Garanten für den Klassenerhalt des Zweitliga-Neulings.