1 Im Zweifelsfall veranlasst die Lahrer Ausländerbehörde ein medizinisches Altersgutachten mit Röntgen der Mittelhandknochen. Foto: Kästle

Unbegleitete minderjährige Ausländer haben oft keine Dokumente bei sich, sodass ihr Alter amtlich festgestellt werden muss. Das übernimmt die Lahrer Ausländerbehörde für die gesamte Ortenau. Fast die Hälfte der Antragsteller ist älter als 18 Jahre.











Seit dem vergangenen Wochenende leben unbegleitete minderjährige Ausländer (UMAs) in Zelten auf dem Langenhard – das Flüchtlingscamp wird vom Landratsamt betrieben, das für die Unterbringung der jungen Flüchtlinge zuständig ist. Der Kreis weiß sich nicht mehr anders zu helfen, da so viele kommen. Diese Entwicklung spürt auch die Ausländerbehörde der Stadt Lahr, die die Altersfeststellung aller in der Ortenau ankommender UMAs übernimmt.