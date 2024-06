1 Lahr wählt Foto: Melanie Geitlinger

Die Europawahl ist so etwas wie das ungeliebte Stiefkind in der Wahl-Familie. Selbst politisch Interessierte, die bei Landtags- und Bundestagswahlen regelmäßig ihre Kreuzchen machen, kommen schon mal in Versuchung, sie zu schwänzen. Kleiner Selbsttest: Kennen Sie die Namen der Kandidaten, die da um Ihre Stimme buhlen? Eben.









Link kopiert



Ist aber auch kein Wunder: Dieses Europäische Parlament, was kann das schon außer Bürokratie? Was macht es für den kleinen Bürger? Straßburg ist uns so nah und in diesem Fall doch so weit entfernt. Ist am Ende doch völlig egal, wer sich dort auf Steuerkosten den Hintern platt sitzt.