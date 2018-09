Lahr/VS/Stuttgart Polizei-Hochschule: Ausbildung hat begonnen

Lahr/Villingen-Schwenningen/Stuttgart - Für mehr als 700 junge Menschen hat am Montag die Ausbildung zum Polizisten begonnen. "Das ist eine historische Anzahl", sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU), oberster Dienstherr der Polizei Baden-Württembergs, in der Aula der Polizei-Hochschule in Lahr (Ortenaukreis). Rund ein Viertel aller Polizeischüler startete dort in seine 30-monatige Lehrzeit. Die übrigen Anwärter lernen an den Hochschul-Standorten Biberach, Bruchsal, Böblingen und Wertheim.