Lahr Untreue-Vorwurf: Geistlicher in Haft

Im November beauftragte Erzbischof Stephan Burger eine Einsatzgruppe damit, den Fall weiter aufzuklären und darüber hinaus mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren. "Diese Taskforce besteht aus Juristen und Risikomanagern und wird von Beratern einer unabhängigen, international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterstützt", berichtet die Kirchenverwaltung in ihrer Mitteilung.

Dann wurden die Verdachtsmomente offenbar so erdrückend, dass die Erzdiözese nicht mehr darum herumkam, ihr Schäfchen selbst anzuzeigen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim, im Land zuständig für die Aufklärung von Wirtschaftsstraftaten, übernahm den Fall. Sie ließ am Dienstag dieser Woche unter anderem die Diensträume des Beschuldigten von Ermittlern durchsuchen. Dabei wurde laut Staatsanwaltschaft Beweismaterial sichergestellt. Das Amtsgericht Mannheim erließ noch am Mittwoch gegen den Mann Haftbefehl wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr. Polizisten nahmen den Mann fest; er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die staatlichen Ermittler rollen den Fall nun auf und ermitteln weiter, kündigt die Staatsanwaltschaft an. Sie dürften einiges zu tun haben. Denn was die Erzdiözese auflistet, liest sich schon jetzt wie ein Wirtschaftskrimi.

Beschuldigter soll Kontrollstrukturen umgangen haben

"Nach bisherigen Erkenntnissen der internen Untersuchungen hat der Beschuldigte vermutlich zu seinem eigenen Vorteil gehandelt. Es wird vermutet, dass er zu diesem Zweck die vorhandenen Kontrollstrukturen beeinflusst beziehungsweise umgangen hat. Das Erzbistum hat Hinweise darauf, dass er dies offenbar nutzte, um Scheinrechnungen sowie potenziell unrechtmäßige Honorare für Beratungstätigkeiten zu stellen, Rechnungen für eine eigene Firma weiterzuleiten und begleichen zu lassen, Belege falsch oder gar nicht zuzuordnen, sowie persönliche Einrichtungsgegenstände von kirchlichen Stellen bezahlen zu lassen.

Es bestehen demnach "starke Anhaltspunkte für Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, Betrug und Steuerhinterziehung", bilanziert die Kirchenverwaltung in ihrer Presse-Erklärung.

Dadurch, so Freiburg weiter, seien "kirchlichen Einrichtungen, darunter dem Caritasverband, einem Ordenskonvent, der Sozialstation und der Kirchengemeinde, finanzielle Schäden entstanden". Die Schäden könnten aktuell noch nicht beziffert werden. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings von einem sechsstelligen Betrag aus.

Erzbischof Burger hat alle Kirchenstellen angewiesen, "konsequent und transparent vorzugehen und bedingungslos mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten", heißt es. "Ich bin erschüttert über das Maß an krimineller Energie, das sich hier abzeichnet, und es tut mir in der Seele weh, dass ein Priester mutmaßlich kirchliche Institutionen geschädigt hat", sagt der Freiburger Erzbischof. Daher greife er "mit harter Hand durch".