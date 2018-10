Lahr Landesgartenschau geht mit Feuerwerk zu Ende

OB Müller wollte die Fahne als Symbol der Stabübergabe an Überlingen erst gar nicht hergeben. Die Bodenseestadt richtet die nächste große Gartenschau 2020 aus. Ihr Oberbürgermeister Jan Zeitler bedankte sich, als er die Fahne dann endlich in Händen hielt und sagte, dass Überlingen Wort gehalten habe, mit großer Delegation nach Lahr zu kommen. Mehr als 1000 Überlinger bevölkerten das Gelände und trugen auch zum großen Finalprogramm bei. Mit Musik und abendlichem Feuerwerk am See ging die Gartenschau dann zu Ende.