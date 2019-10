Lahr Tausende Blumen schmücken die Innenstadt

Die Innenstadt gibt ein buntes Bild ab in einer Jahreszeit, wenn die Blumen woanders längst verwelkt sind. Die Idee dazu hat Eckard Riedel, der damalige Leiter der Stadtgärtnerei, vor mehr als 20 Jahren von einem Besuch in Frankreich mitgebracht, wo es bereits herbstliche Blumenschauen gab. Längst ist das Blütenfest auch in Lahr tief verwurzelt. Gezeigt werden in den kommenden drei Wochen querbeet in der Innenstadt rund 10.000 Chrysanthemen in vielen Farbmustern. Die asiatische Sorte, oft auch als Winter-Astern bezeichnet, blüht auch dann noch, wenn sich die meisten anderen Blumen verabschiedet haben.

Showtime ist aber nicht nur für Blumen, sondern auch für Musiker und Köche. Denn die Chrysanthema wird begleitet von einem täglichen Rahmenprogramm mit Kochvorführungen, bei denen Speise-Chrysanthemen in den Kochtopf wandern, oder Konzerten. Zum Auftakt an diesem Samstag gibt’s auf der zentralen Bühne Rock ’n’ Roll, am Sonntag präsentieren Reiner Kirsten und Géraldine Olivier eine Schlagershow.

Das Blumen- und Kulturfestival ist ein Gemeinschaftswerk von Stadtverwaltung, Bürgern, Unternehmen, Händlern, dem Stadtmuseum, Vereinen und Kirchen. Die Vereine fertigen zum Beispiel Blütenwagen an, für die sie Figuren mit Hunderten Chrysanthemen-Blüten bekleben. Händler und Gastronomen freuen sich indes über Umsätze wie sonst nur an Weihnachten. Angekurbelt wird das Geschäft mit zwei verkaufsoffenen Sonntagen und dem Spektakel "Chrysanthema bei Nacht".

Erwartet werden ungefähr 400.000 Besucher, die nicht mit leeren Händen abzureisen brauchen, wenn es nach der Stadt geht. Die Souvenirstände bieten etwa Chrysanthemus-Nudeln mit echten Chrysanthemen, Chrysanthemen-Törtchen oder Chrysanthemen-Grüntee. Sogar Chrysan- the­men-Badesalz, -Zigarren und -Seife gibt es.

Repräsentiert wird das Fest von der Chrysanthmen-Königin, ein Amt, das die 26-jährige Lorena Harter übernimmt. Oberbürgermeister Wolfgang G. Müller (SPD) setzt ihr am Samstag die Krone auf.

Für die Stadt, die im Vorjahr auch Ausrichter der Landesgartenschau war, ist die Blumenschau ein bedeutender Image- und Wirtschaftsfaktor. In Lahr herrscht drei Wochen lang ein fröhlicher Ausnahmezustand, wenn Tausende Tagestouristen mit großen Augen die Beete und Blumenauslagen ablaufen.