5 Der in die Nationalfarben Orange-Weiß-Grün gehüllte Sarg mit dem Leichnam von Hamed Bakayoko wird in einen Regierungsflieger getragen. In Lahr erhielt der Premierminister der Elfenbeinküste am Samstagvormittag sein letztes Geleit auf deutschem Boden. Foto: Bender

Staatstragende Ereignisse spielten sich am Samstagvormittag auf dem Lahrer Flugplatz ab: Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen wurde der Leichnam des ivorischen Regierungschefs ausgeflogen. Unsere Redaktion war bei der gut zweistündigen Zeremonie dabei.

Lahr - Es waren die aufsehenerregendsten Geschehnisse auf dem Lahrer Flugplatz-Gelände seit zehn Jahren. Doch im Gegensatz zum Besuch von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2011 liefen sie völlig geheim ab: Im Beisein hochrangiger Vertreter aus Politik und Militär wurden die sterblichen Überreste von Hamed Bakayoko, Premierminister der Elfenbeinküste, am Samstag in sein westafrikanisches Heimatland überführt.

Der 56-Jährige war in der Freiburger Uniklinik wegen einer Krebserkrankung behandelt worden und dort am Mittwochabend gestorben. Auf Ersuchen des Auswärtigen Amts wurde ihm in Lahr das letzte Geleit auf deutschem Boden erwiesen.

Das Protokoll:

8.28 Uhr: Auf dem Rollfeld steht eine Regierungsmaschine der Elfenbeinküste, ein Airbus A 319. Eine Handvoll Flughafen-Mitarbeiter wirbelt drumherum. Das Sonderflugzeug war am Freitagabend in Lahr gelandet. Wer sich dem Flugplatz-Tor nähert, wird sofort von zwei Polizeibeamten abgepasst – und kontrolliert: "Wir müssen wissen, wer sich hier aufhält!" Die Lage ist entspannt, Einsatzleiter Bernd Wagner vom Lahrer Revier tritt freundlich, aber bestimmt auf – Fotos sind in Ordnung, Infos gibt es keine.

8.40 Uhr: Angeführt von einem Leichenwagen rollt eine Kolonne aus einem Dutzend schwarzer Limousinen heran, die ivorische Entourage kommt aus Freiburg. Mit dabei sind die Ehefrau des Verstorbenen sowie der Botschafter der Elfenbeinküste. Auf deutscher Seite zählen der Freiburger CDU-Bundestagsabgeordnete Matern von Marschall, der Ständige Vertreter des Generalkonsuls Matthias Heinz sowie Stabshauptmann Peter Gellner zu den Trauergästen.

9.01 Uhr: In einem weißen Audi braust der Vertreter der Stadt Lahr durchs Flugplatz-Tor: OB Markus Ibert. Ein paar Minuten früher hat der Caterer geliefert – Warmhalteboxen mit Essen für die Passagiere des Trauerflugs werden in den Airbus gebracht.

9.37 Uhr: Auf dem Flugfeld ist ein Kranz mit Schleife aufgebaut. Unter Trommel- und Trompetenklängen von rund einem Dutzend Bundeswehrmusiker verlässt der Sarg mit dem Leichnam Bakayokos deutschen Boden. Eingehüllt in die ivorischen Nationalfarben Orange-Weiß-Grün wird er in den Flieger getragen.

10.22 Uhr: Mit leichter Verspätung – geplanter Start war um 10 Uhr – hebt der Sonderflieger mit Passagieren und den sterblichen Überresten des hochrangigen Politikers Richtung Afrika ab. Knapp sechs Stunden dauert die Reise. Auf die bei internationalen Flügen sonst üblichen Sicherheits- und Polizeikontrolle wurde nach LZ-Informationen verzichtet.

Info

Hamed Baka­yoko wurde im Juli 2020 Regierungschef der Elfenbeinküste und galt als aussichtsreicher Kandidat auf das Präsidentenamt. Der vierfache Vater war ab Mitte Februar zunächst in Paris behandelt worden und dann nach Freiburg verlegt worden. Nach seinem Tod erwarten Beobachter unsichere Zeiten im Land.