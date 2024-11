Freundschaften schließen und fremde Kulturen kennen lernen: Das durften 30 Schüler des Scheffel-Gymnasiums bei einem Schüleraustausch mit der Watertown-Mayer High School in Minnesota. Ein Besuch der Stadt New York war der Auftakt der Reise.

Bereits zum zehnten Mal fand der Schüleraustausch zwischen dem Scheffel-Gymnasium in Lahr und der Watertown-Mayer High School in Minnesota statt.

So reisten 30 Schüler mit drei Lehrkräften in die USA und erlebten „unvergessliche Wochen voller neuer Eindrücke, kultureller Begegnungen und spannender Erlebnisse“, berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Bevor die Gruppe ihre Partnerschule in Watertown erreichte, stand ein viertägiger Aufenthalt in New York City auf dem Programm. Die Schüler erkundeten die Metropole und besuchten Sehenswürdigkeiten. Etwa ein Ausflug zur Statue of Liberty und zum Einwanderungsmuseum auf Ellis Island standen auf dem Plan. Ein Höhepunkt sei ein Basketballspiel der „New York Knicks“ gewesen, bei dem die Jugendlichen den Sport hautnah miterlebt hätten. „Den besten Blick auf die Skyline der Stadt gab es von den Aussichtsplattformen Edge und One World Observatory“, heißt es weiter.

Gemeinsam wurde gekocht

Anschließend ging es nach Minnesota, wo die deutschen Schüler von ihren Gastfamilien empfangen wurden. Während ihres Aufenthalts in Watertown hatten sie die Gelegenheit, den amerikanischen Schulalltag mitzuerleben und Freundschaften zu knüpfen. Die Gäste aus Deutschland hielten Vorträge, in denen sie den amerikanischen Schülern einen Einblick in die deutsche Kultur gaben. „Die Gruppe besuchte unter anderem das Kapitol in St. Paul und die Universität in Minneapolis, was den Jugendlichen einen Einblick in die politische und akademische Welt der USA ermöglichte“, so das Scheffel-Gymnasium. Sportliche Höhepunkte seien ein Highschool-Footballspiel sowie zwei Freundschaftsspiele im Fußball zwischen den deutschen und amerikanischen Schülern gewesen. In einer gemeinsamen „Cooking Class“ backten die Schüler zusammen mit ihren Austauschpartnern klassische „chocolate chip cookies“. Diese Aktivität sei ideal gewesen, um ins Gespräch zu kommen und gemeinsam etwas zu schaffen – eine Erfahrung, die den kulturellen Austausch erlebbar gemacht hätte.

Gemeinsam backten die Schüler klassische amerikanische Cookies. Foto: Scheffel-Gymnasium

Der Schüleraustausch zwischen dem Scheffel-Gymnasium und der Watertown-Mayer High School ist seit 20 Jahren Bestandteil des Schulprogramms. Er leiste nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Sprachförderung, sondern fördere auch die persönliche Entwicklung der Schüler. „Durch den direkten Kontakt mit einer anderen Kultur lernen die Jugendlichen, Offenheit und Toleranz zu entwickeln, sich auf neue und ungewohnte Situationen einzustellen und Selbstständigkeit zu beweisen. Sie erleben den Alltag in einer Gastfamilie, meistern Herausforderungen in einer fremden Sprache und erweitern ihren Horizont“, so die Schule. Antje Bohnsack, Schulleiterin des Gymnasiums, betont: „Solche internationalen Begegnungen sind ein zentraler Bestandteil unseres Schulprofils. Sie ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und wertvolle persönliche Erfahrungen zu sammeln.“

Nach der Reise seien die Lahrer Schüler bereichert und mit dem Vorsatz zurückgekehrt, den Kontakt zu ihren Austauschpartnern weiter zu pflegen.

Stimmen der Schüler

Die Schüler zeigen sich vom Austausch begeistert. „Es war eine wirklich sehr schöne Zeit und hat uns persönlich gezeigt, wie andere Kulturen funktionieren“, so ein Schüler. „Der Austausch hat mich zu einer noch weltoffeneren und selbstbewussteren Person gemacht“, berichtet ein anderer Schüler des Scheffel-Gymnasiums.