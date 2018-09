Lahr Kinder sorgen für Sperrung der Rheintalbahn

Nach einer Meldung durch die Notfallleitstelle der Bahn in Karlsruhe gegen 18.10 Uhr fuhren unverzüglich Streifen von Bundes- und Landespolizei die Örtlichkeit an und konnten die drei Jungs in einem nahe gelegenen Maisfeld antreffen.

Laut ersten Erkenntnissen hatten sich die Kinder im Gleis aufgehalten, um ein "spektakuläres Video" zu drehen. Beim Polizeirevier Lahr wurden sie im Beisein der Erziehungsberechtigten eindringlich über die Gefahren im Bahnverkehr belehrt.

Durch die vorsorgliche Streckensperrung entstanden Zugverspätungen.