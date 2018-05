Lahr/Freiburg Ermittlungen gegen AfD-Politiker dauern an

Die angestrebte Entfernung aus dem Beamtendienst sei "eine drastische Maßnahme". Er gehe daher davon aus, dass unabhängig vom Ausgang des Verfahrens weitere gerichtliche Instanzen bemüht werden. Die Konstellation des Falles ist juristisch hochspannend. Seitz ist der erste Beamte, gegen den in dieser Form nach seiner Wahl in den Bundestag vorgegangen wird. Entsprechend viele Fragen stehen im Raum. So etwa, wie mit der Immunität des Abgeordneten umzugehen ist. Das sei "eine Entscheidung, die das Gericht treffen muss", sagt Arnold.