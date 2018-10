Lahr Ex-Dekan soll vier Jahre in Haft

Lahr - Vier Jahre Haft: Das hat der Staatsanwalt am Dienstag für den früheren Lahrer Dekan beantragt, der sich derzeit vor dem Mannheimer Landgericht verantworten muss. Der einstige Jesuitenpater habe sich in 88 Fällen des Betrugs, teils in Tateinheit mit Untreue und Urkundenfälschung, schuldig gemacht und seine Gemeinde, den Caritasverband und den Konvent der Ursulinenschwestern in Mannheim um mehr als 210.000 Euro gebracht. Angesichts dessen und der Begleitumstände sei eine Strafe in dieser Höhe angemessen, erklärte er.