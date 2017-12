Lahr Ex-Dekan Markus Erhart sitzt in Haft

Die für Wirtschaftskriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Mannheim hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sie gegen einen katholischen Geistlichen wegen Untreue und Betrugs zum Nachteil eines Caritasverbands, einer Ordensgemeinschaft und einer katholischen Kirchengemeinde ermittelt. Das Ermittlungsverfahren sei aufgrund einer Anzeige des Erzbischöflichen Ordinariats des Erzbistums Freiburg eingeleitet worden. Der Beschuldigte soll über mehrere Jahre hinweg mittels Scheinrechnungen einer ausländischen Firma, durch die Täuschung über tatsächlich nicht gegebene karitative Zwecke sowie durch Barentnahmen aus den Kassen von Pfarrämtern einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht hat, so die Staatsanwaltschaft.

Das Amtsgericht Mannheim hat gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr erlassen und in Vollzug gesetzt. Derzeit werte die Abteilung Wirtschaftskriminalität des Landeskriminalamts das im Rahmen von Durchsuchungen gesicherte Beweismaterial aus.

Erzbistum bestätigt Anzeige gegen ehemaligen Dekan