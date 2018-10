Lahr/Ettenheim Brennende Autos: Rathäuser in Sorge

"Man hatte schon gehofft", dass es vorbei ist", stellt Metz fest. "Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist da, und sie ist nachvollziehbar", so der Rathauschef, der auf die Gefahr hinweist, die vom Täter ausgeht: "Er zündet ja auch Autos an, die in einem Carport stehen", und so ein Feuer könne dann auch auf Wohnhäuser übergreifen. Der Bürgermeister appelliert deshalb an alle Bürger, wachsam zu sein und es zu melden, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. Metz weiß, dass die Ermittler einen großen Aufwand betreiben ­– "die Polizei tut vieles" – und hofft deshalb darauf, dass vielleicht ein Hinweis aus der Bevölkerung zur Festnahme des Täters führt.

Auch sein Kippenheimer Amtskollege Matthias Gutbrod weiß um die Akribie, mit der die Ermittler die Suche nach dem Brandstifter vorantreiben: "Man muss Vertrauen in die Arbeit der Polizei haben." Im Übrigen macht der Kippenheimer Rathauschef keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die Brandstiftungen beschäftigen: "Ich bin fassungslos", so seine spontane Antwort auf die Nachfrage, was er vom Wiederaufflammen der Serie hält.

Gutbrod verweist darauf, dass der Unbekannte zuletzt offenbar jegliche Hemmungen fallengelassen, am helllichten Tag und mitten im Ortsgebiet zugeschlagen hat. Und der Bürgermeister erinnert daran, wie sehr manche Betroffene darunter leiden, wenn ihr Auto in Flammen aufgeht: "Nicht jeder Wagen ist vollkaskoversichert", so der Bürgermeister, außerdem würden viele Besitzer auch eine emotionale Verbindung zu ihrem Gefährt haben.

Die Kommunen Kippenheim, Mahlberg und Ettenheim haben bereits im Februar gemeinsam eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Serienbrandstifters führen. Die Taten würden die Bevölkerung verunsichern, hatte Bruno Metz die Maßnahme begründet. Der Ettenheimer Bürgermeister setzt darauf, dass der Täter vielleicht im Freundeskreis oder in sozialen Netzwerken mit seinen Taten angibt – das Geld könnte dann für Mitwisser ein Anreiz sein, ihn anzuzeigen.