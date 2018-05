Lahr Eintritt für Dammenmühlen-See umstritten

Wer die idyllische Ruhe am See neben der Dammenmühle genießen möchte, steht inzwischen vor verschlossenen Toren. Einlass gibt es nur noch gegen zwei Euro. Das hat bei Facebook eine Welle an Reaktionen losgetreten.

Das sagen die Eintrittspreis-Befürworter: "Die Leute sind ja selber schuld. Den Abfall in die Mülltonne werfen, dann wäre es vielleicht anders, kann den Besitzer verstehen", sagt Ursula C. und bedauert: "Die, die den Platz sauber verlassen, müssen dafür jetzt zahlen. Wirklich schade."

"Man kann Herrn Kenks Maßnahme nachvollziehen und verstehen", sagt Tom B., "Schon richtig so", meint auch Barbara B. und Gordon S. sieht den "eigentlichen Skandal" darin, "dass es zu viele Leute gibt, die nicht wissen, wie man sich benimmt". Dieter F. findet mit Blick auf Vermüllung drastische Worte: "Es gibt zu viele Dreckschweine unter uns." An die Gegner des Eintrittsgelds gerichtet, feuert Mary M.: "Die meckern nur über den Eintritt, aber nicht ein Wort über die Schweine, die ihren Müll überall hinschmeißen." Ulrike M. pflichtet bei: "Es ist wohl leider wirklich so, dass es zu viele Menschen gibt, die nicht wissen, wie man sich in der Natur benimmt. Und schon gar nicht, was es bedeutet, so ein Gelände zu erhalten. Ich verstehe Herrn Kenk."