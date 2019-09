Lahr Chefwechsel im Rathaus: OB-Wahl gestartet

Lahr - In der 46.500 Einwohner zählenden Stadt Lahr im Ortenaukreis sind die Bürger am Sonntag zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters aufgerufen. Gewählt wird ein Nachfolger von Wolfgang G. Müller (SPD), der nach 24 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.