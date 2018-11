Lahr Brandserie nimmt kein Ende

Die Feuerwehr fand auf dem Rücksitz des nicht abgeschlossenen Wagens mehrere angebrannte und noch kokelnde Grillanzünder aus Holzwolle sowie Kartons. Um hinsichtlich der noch immer nicht aufgeklärten Brandstifterserie keine Spuren zu verwischen, verzichtete die Feuerwehr auf das Ablöschen mit Wasser und räumte lediglich die schwelenden Teile aus.

Der Innenraum, hauptsächlich die Rückbank und die Sitze, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass an dem älteren Opel ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend die Ermittlungen auf.