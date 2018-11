Lahr Autofahrer stirbt bei Unfall auf A 5

Der Mann war am frühen Donnerstagmorgen ungebremst auf den Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt.

Die Sperrung könne nach Angaben der Polizei noch zwei bis drei Stunden andauern. Es seien Umleitungen eingerichtet worden.