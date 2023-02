1 Dank Sensoren im Boden können sich Camper schon vor Anfahrt im Internet darüber informieren, ob auf dem Wohnmobilstellplatz noch ein Platz frei ist. Foto: Burger Film/Badenova

Die Stadt Lahr war Teil eines Pilotprojekts, das Smart-City-Anwendungen unter Realbedingungen getestet hat. Seit zwei Jahren werden so im Internet freie Plätze auf dem Wohnmobilstellplatz in den Breitmatten übermittelt, Camper können sich dadurch unnötige Anfahrten sparen.









Neben dem Spaß, den das Internet den Menschen bringt, sollen digitale Angebote das Leben auch erleichtern. Das sieht auch die Stadt Lahr so und hat sich daher an einem Projekt der Firmen Thüga und Badenova-Netze beteiligt. Die Stadt war eine von fünf Kommunen, die beim Reallabor „Smart Region Südbaden“ dabei war. Das Ziel: Smart-City-Anwendungen im täglichen Leben so nutzen, dass ein Mehrwert für Bürger entsteht.

Angefangen hat der Langzeitversuch vor zwei Jahren. In Lahr wurde dabei der 2016 eröffnete Wohnmobilstellplatz in Kuhbach ausgewählt. 14 Fahrzeuge haben hier Platz. Bereits vor der Fahrt nach Lahr können Campingfreunde im Internet nachschauen, ob noch ein Platz für sie frei ist. Möglich machen das Sensoren im Boden, die im Rahmen den Projekts mit der Badenova vor knapp zwei Jahren installiert wurden.

Auch auf dem IGZ-Gelände erleichtern Sensoren den Beschäftigten die Arbeit

Diese Sensoren werden über ein Niedrigenergienetz übertragen und auf der Homepage der Stadt zur Verfügung gestellt. So wurden am Dienstagmittag auf der Webseite sieben von 14 Plätzen auf dem Wohnmobilstellplatz als frei deklariert.

Dort wird auch die Funktionsweise der Sensoren erklärt: Ein Magnetfeld im Boden kann erkennen, ob über ihm ein Wohnmobil parkt, und gibt diese Information weiter. „Dieser Service für Urlauber vermeidet unnötige Anfahrten, sollte kein Platz mehr frei sein“, wird auf der Projekt-Homepage hervorgehoben.

Die Einsatzmöglichkeiten von technischen Hilfsmitteln in Städten sind dabei vielfältig. „Der Bedarf ist groß, weil die Kommunen sehr schnell aktiv werden müssen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Smart-City-Konzepte machen Städte effizienter, klimaschonender und steigern damit die Lebensqualität der Bürger vor Ort“, wird Matthias Cord, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Thüga AG, in einer Mitteilung zitiert.

Auch Pegelstände von Flüssen können überwacht werden

In dieser stellt die Badenova verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für die sogenannten Smart-City-Anwendungen vor. So können auch die Pegelstände von Flüssen überwacht oder die Füllstände von Altglascontainern übermittelt werden. Dadurch können Fahrten eingespart werden – Kosten und CO2-Ausstoß werden reduziert.

In Lahr wurde im April 2022 eine weitere Einsatzmöglichkeit von digitalen Hilfsmitteln getestet. In der Einsteinallee im Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr (IGZ) messen Sensoren die Bodenfeuchte in verschiedenen Tiefen, um die Bewässerung der Bäume effizienter zu gestalten. Dies sei eine Arbeitserleichterung und eine Zeiteinsparung, so IGZ-Geschäftsführer Daniel Halter auf der Projekt-Homepage.

Auch die teilnehmenden Kommunen sind laut Mitteilung zufrieden. „Die Lösungen steigern die Lebensqualität vor Ort und sind einfach umsetzbar“, so die Rückmeldungen der Kommunen.

Ringsheim ist Vorreiter bei Fernablese von Wasser- und Wärmemengenzählern

Neben Lahr haben sich auch Breisach am Rhein, Freiburg, Gundelfingen und Kirchzarten an dem Reallabor „Smart Region Südbaden“ beteiligt. Das Ziel dabei war, Smart-City-Anwendungen an unterschiedlichen Standorten und Bedingungen in der Praxis zu testen. Das Fazit aller Beteiligten fiel dabei „sehr positiv“, so die Badenova. Künftig können so auch Wasser- und Wärmemengenzählern aus der Ferne abgelesen werden. Der Gemeinde Ringsheim kommt dabei eine Vorreiterrolle im Badenova-Gebiet zu (wir haben berichtet), bis 2026 wird die Gemeinde komplett auf digitale Wasser- und Wärmemengenzähler umstellen. Das sei die Zukunft hieß es im Januar bei einem Pressetermin.