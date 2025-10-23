Laguna Weil am Rhein: Hier lernen 1000 Kinder schwimmen

Die Diplom-Sportlehrerin Doreen Rülke betreibt seit genau 20 Jahren eine Schwimmschule im Laguna Badeland. Woche für Woche nehmen rund 1000 Kinder an den Kursen teil.
Woche für Woche tummeln sich rund 1000 Kinder im Laguna Badeland in den Kursen von Doreen Rülke und ihrem 32-köpfigen Team an Assistenten und Kursleitern. Noch einmal so viele Kinder stehen bei den Schwimmkursen auf der Warteliste. Seit 20 Jahren bietet die Schwimmschule Rülke im Laguna Schwimmkurse an, mittlerweile an sechs Tagen in der Woche.