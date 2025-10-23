Laguna Weil am Rhein: Hier lernen 1000 Kinder schwimmen

Woche für Woche tummeln sich rund 1000 Kinder im Laguna Badeland in den Kursen von Doreen Rülke und ihrem 32-köpfigen Team an Assistenten und Kursleitern. Noch einmal so viele Kinder stehen bei den Schwimmkursen auf der Warteliste. Seit 20 Jahren bietet die Schwimmschule Rülke im Laguna Schwimmkurse an, mittlerweile an sechs Tagen in der Woche.

Die Kurse sind differenziert nach Alter und Vorkenntnissen. Los geht es mit dem Baby- und Kleinkindschwimmen für Kinder ab drei Monaten gefolgt von den Entchen (ab drei Jahren) und den Schwimmkursen wo dann richtig Schwimmen gelernt wird. Hinzu kommt eine Senioren-Wassergymnastikgruppe. Außerdem arbeitet die Schwimmschule mit einem Kindergarten, der Tüllinger Höhe und dem Oberrheingymnasium (Rahmenvertrag mit dem Kultusministerium) zusammen, und es gibt einige kurzzeitige Projekte mit verschiedenen Grundschulen.

Schwimmkurse

Die Ansprüche an die Kurse für Drei- oder Sechsjährige unterscheiden sich, macht die erfahrene Schwimmlehrerin deutlich. „Wenn man möchte, dass das Kind schnell schwimmen lernt, dann ist das Alter von sechs Jahren das richtige“, erklärt sie auch mit Blick auf eine saubere Schwimmtechnik. Ab dem Alter sei die Motorik auch so weit entwickelt.

Selbstrettung

Wenn Eltern wollen, dass ihre Kinder sicher sind, dann können das schon Dreijährige, ergänzt sie. Dann geht es nicht um einen sauberen Beinschlag, sondern darum, dass sich das Kind selbstständig an den Beckenrand strampeln kann, wenn es ins Wasser fällt. Wassergewöhnung und Wasserbewältigung lauten die Stichworte der darauf aufbauenden Kurse. Dann geht es darum, dass die Kinder die Augen unter Wasser öffnen oder das Tauchen üben. Es dauert relativ lange, bis die Kinder das Seepferdchen haben. Davor gibt es sogenannte Motivationsabzeichen wie Frösche, Delphine oder Bobbys, mit denen Zwischenziele dokumentiert werden.

An erster Stelle werde den Kindern eine gute Wasserlage sowohl in Bauch- und Rückenlage beigebracht, als Basis sowohl für das Brust- als auch das Kraulschwimmen. Rülke unterrichtet an ihrer Schwimmschule Brustschwimmen als erste Schwimmart, weil das Atmen dabei einfacher ist. Zudem haben die Kinder einen besseren Überblick, wenn sie den Kopf aus dem Wasser heben.

Warteliste

Auch wenn sich wöchentlich 1000 Kinder in den Kursen tummeln, die Warteliste ist noch einmal doppelt so lange. Die Wartezeit ist mitunter länger als ein Jahr, berichtet Rülke. Mit der Corona-Pandemie habe sich die Lage noch einmal verschärft. Dadurch dass das Laguna während dieser Zeit lange geschlossen war, werden vermehrt Sieben- oder Achtjährige für die Kurse angemeldet. Zuvor seine zumeist Vier- und Fünfjährige in die Kurse gekommen.

Angesichts der großen Nachfrage sieht die Schwimmschulleiterin ihre Schule nicht als Konkurrenz zu Vereinen wie der Schwimmsportgemeinschaft oder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Je mehr Angebote es für Kinder gibt, schwimmen zu lernen, desto besser, sagt sie. Gute Schwimmer, die auch Spaß am Schwimmen haben, würden immer wieder auch an die Vereine vermittelt, ergänzt Rülke.

Den Kindern wir auch der Spaß am Schwimmen vermittelt. Foto: zVg/Schwimmschule Rülke

Das Einzugsgebiet reicht weit über das Stadtgebiet von Weil am Rhein hinaus. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Kandertal, Lörrach, Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden sowie dem Rebland bis hin nach Müllheim und Neuenburg. Hinzu kommen Schwimmschüler aus Basel und dem Elsass.

Sicherheit

Sicherheit wird bei Doreen Rülke groß geschrieben. „Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ein Kind zu Schaden käme“, sagt sie, froh darüber, dass es in den vergangenen 20 Jahren keine Unfälle gab. Alle Ausbilder und Assistenten hätten daher das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber und seien entsprechend für die Gefahren sensibilisiert.

„Eine offizielle Ausbildung als Schwimmlehrer gibt es nicht“, erklärt Rülke. Daher würden die Übungsleiter und Assistenten selbst ausgebildet. „Diese machen erst dann eigene Kurse, wenn wir sicher sind, dass sie das auch können“, betont sie. Zusätzlich absolvieren die Übungsleiter alle Ausbilderlizenzen beim Badischen Schwimmverband, um auch Schwimmabzeichen wie Seepferdchen, Schwimmabzeichen und Leistungsschwimmabzeichen abnehmen zu dürfen. „Wir sind als Schwimmschule auch Mitglied im Badischen Schwimmverband“, erklärt Doreen Rülke im Gespräch.

Schwimmschule Rülke

Doreen Rülke

stammt ursprünglich aus der Pfalz und hat an der Universität in Saarbrücken Sport studiert. Vor 20 Jahren kam die Diplom-Sportlehrerin ins Markgräflerland und hatte zunächst im Laguna nur nach einem Job als Rettungsschwimmerin nachgefragt. Der damalige Leiter habe gemeint, sie sei überqualifiziert, hatte aber den Bedarf an Schwimmkursen im Laguna gesehen und sie ermutigt, sich doch mit einer Schwimmschule selbstständig zu machen.

Die 49-Jährige

ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mittlerweile sind sowohl ihr Ehemann als auch ihre beiden Kinder als Ausbilder in der Schwimmschule im Weiler Laguna tätig. anl