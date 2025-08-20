Laguna in Weil am Rhein: Der Keller steckt voll Technik

Die erste Hälfte der Sommerferien ist bald rum und die Freibad-Saison neigt sich dem Ende entgegen. In Weil am Rhein ist man mit der Sommersaison im Freibad bislang zufrieden.

Die Besucherzahlen im Freibad seien natürlich wetterabhängig, erklärt Laguna-Sprecherin Natalia Golovina auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Laguna erfasst die Besucher getrennt nach Freibad, Erlebnisbad und Sauna. Seit der Eröffnung des Freibads am 1. Juni seien im Freibad rund 34 000 Besucher gezählt worden. Hinzu kämen nochmals 45 000 Besucher im Laguna-Erlebnisbad. „Wir hatten einen superbombigen Juni“, berichtet Golovina. Der Hitzemonat Juni bescherte dem Freibad doppelt so viele Besucher wie im vorherigen Jahr. Im etwas verregneten Juli seien die Zahlen hinter denen des Vorjahresmonats geblieben. Zum Stand 17. August zählte das Freibad bei den Besuchern rund acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt seien die Zahlen vergleichbar mit denen des Vorjahres. Insbesondere die Besucherzahlen in Erlebnisbad und Sauna seien stabil auf Vorjahresniveau.

Blockheizkraftwerk noch nicht am Netz

Anfang August sorgte der Ausfall des Blockheizkraftwerks (BHKW) beim Laguna für eine anderthalbtägige Unterbrechung. Während der Badebetrieb wieder ungestört läuft, ist das BHKW noch nicht wieder am Netz, berichtet Natalia Golovina. Momentan seien mit der Firma, die das BHKW wartet, Details abzuklären. „Wir können noch nicht sagen, wann es wieder ans Netz geht“, fügt sie hinzu. „Zum Glück haben wir noch Gaskessel als Ersatz“, ergänzt Laguna-Technikchef Steven Albrecht.

Hinter den ganzen Becken und Attraktionen im Laguna Badeland verbirgt sich jede Menge Technik. Foto: zVg/Virtuell Grafik

Die Technik ist gut in Schuss

Der Ausfall des BHKW ist eine Ausnahme, ansonsten läuft die Technik – von der Heizung bis zur Wasseraufbereitung – problemlos. Und Technik ist reichlich vorhanden: Das komplette Laguna Badeland ist unterkellert und voll davon, erklärt Albrecht. Im Prinzip stecke Technik für vier Bäder in diesem Technikbereich, weiß Golovina. Es hänge die Saunalandschaft mit sieben Saunen, sieben Pool, einem Whirlpool und einem Dampfbad sowie das Freibad, das Laguna-Erlebnisbad sowie das große Sportbecken an dieser Anlage.

Beim letzten größeren Umbau im Jahr 2013 habe man auch die Technik modernisiert und es seien auch noch Ersatzteile lieferbar, sagt Steven Albrecht. Abgesehen vom Freibad läuft die Schwimmbad-Technik an 365 Tagen im Jahr, erklärt der Technikchef. „Die Kontrolle sei das A & O“, betont Albrecht. Er selbst mache täglich seinen Rundgang und kalibriere die Anlage. Außerdem kontrollierten die Schwimmmeister mehrmals täglich die Wasserqualität. Hinzu kommen Wartungsverträge mit externen Firmen, die regelmäßig kontrollierten und Verschleißteile auswechselten.

Badeordnung hat sich bewährt

Seit der diesjährigen Freibadsaison gilt sowohl im Frei- als auch im Erlebnisbad eine neue Badeordnung. Diese habe sich auch bewährt, heißt es. Anders als im Lörracher Freibad und in Schopfheim seien im Laguna Shorts noch erlaubt, erklärt Schwimmmeister Marcel Rülke– nur hinsichtlich der Länge gebe es strengere Regeln.

„Die Badeordnung ist für uns Schwimmmeister wichtig. Es braucht eine klare Regelung, damit wir keine Diskussionen führen müssen“, betont er. Die Ärmel von Oberteilen dürfen bis zu den Ellbogen und die Shorts bis knapp übers Knie reichen, erklärt Rülke die Regeln. Dies könne ganz schnell überprüft und auch mithilfe von Piktogrammen den Besuchern auch erklärt werden.

Mit den Bekleidungsregelungen geht es auch um die Hygiene. Viel Stoff trage auch viele Verunreinigungen ins Wasser.

Vor dem Sprung ins Wasser abduschen

Um Hygiene geht es auch beim Thema Duschen. Jedes Kind lerne im Seepferdchen-Kurs, dass es Duschen muss, bevor es ins Wasser geht. „Das hat den Grund,dass nicht alles ins Wasser geschleppt wird und auch der Schweiß abgewaschen wird“, erklärt Rülke. Es gebe aber auch noch gesundheitliche Aspekte, ergänzt er und Rät ganz allgemein dazu sich abzukühlen, bevor man ins Wasser springt. Dies vermeide Kreislaufprobleme.

Sicherheitsdienst läuft wie geplant

Seit dieser Saison wird das Schwimmmeister-Team durch einen Sicherheitsdienst unterstützt. Das Team ist mit dieser Lösung zufrieden, da sich die Schwimmmeister auf ihren ureigenen Job, die Beckenaufsicht und auf das Retten vor dem Etrinken, konzentrieren können. Noch bis Ende August ist der Sicherheitsdienst zu den Kernzeiten mit zwei Personen präsent und sorgt für die Einhaltung der Badeordnung. „Bis jetzt gab es nichts dramatisches“, berichtet Laguna-Sprecherin Golovina. Das Thema Sicherheitsdienst sei aber eine zwiespältige Geschichte, sagt sie mit Blick auf die zusätzlichen Kosten. Es gehe aber in der heutigen Zeit aber wohl nicht ohne, ergänzt sie.