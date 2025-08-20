Laguna in Weil am Rhein: Der Keller steckt voll Technik

Die erste Hälfte der Sommerferien ist bald rum und die Freibad-Saison neigt sich dem Ende entgegen. In Weil am Rhein ist man mit der Sommersaison im Freibad bislang zufrieden.
Die Besucherzahlen im Freibad seien natürlich wetterabhängig, erklärt Laguna-Sprecherin Natalia Golovina auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Laguna erfasst die Besucher getrennt nach Freibad, Erlebnisbad und Sauna. Seit der Eröffnung des Freibads am 1. Juni seien im Freibad rund 34 000 Besucher gezählt worden. Hinzu kämen nochmals 45 000 Besucher im Laguna-Erlebnisbad. „Wir hatten einen superbombigen Juni“, berichtet Golovina. Der Hitzemonat Juni bescherte dem Freibad doppelt so viele Besucher wie im vorherigen Jahr. Im etwas verregneten Juli seien die Zahlen hinter denen des Vorjahresmonats geblieben. Zum Stand 17. August zählte das Freibad bei den Besuchern rund acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt seien die Zahlen vergleichbar mit denen des Vorjahres. Insbesondere die Besucherzahlen in Erlebnisbad und Sauna seien stabil auf Vorjahresniveau.