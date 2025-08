Als Grund für die Schließung der gesamten Einrichtung führt Natalia Golovina technische Probleme an. Die Heizungsanlage habe nicht mehr gearbeitet. Die Ursache liege im Bereich der elektrischen Trafostation, an der das Laguna-Badeland hänge.

Rasch waren zwar Fachleute vor Ort und, so Golovina, „auch sehr schnell zur Hand und gut dabei“, aber dass Bad, Sauna und Freibad bereits am Samstag zur gewohnten Zeit den Betrieb wiederaufnehmen können, war erst am frühen Freitagabend klar.

Festgestellt worden der Ausfall der Heizungsanlage am Donnerstagnachmittag. Weil die Wärme aber noch eine Weile angehalten habe, habe man das Laguna zunächst noch geöffnet gelassen, abends aber einen Einlassstopp verhängt, sagt Golovina.

Heizungsanlage war ausgefallen

Dass das Badeland auf seiner Homepage und in den sozialen Netzwerken über die vorübergehende Schließung informierte, erzielte offenbar eine gewisse Reichweite. Golovina zufolge seien am Freitagvormittag trotzdem einige enttäuschte Bade- und Saunagäste vor der Tür gestanden. Diesen Menschen habe das Personal aber erklären können, was los sei. Denn nur ein Teil der Kollegen habe den kurzfristigen Ausfall für einen spontanen, unfreiwilligen Abbau von Überstunden genutzt. Der Rest des Teams war Golovina zufolge an Bord, sodass vor Ort auch Fragen beantwortet werden konnten.

Laguna will „nachhaltige Lösung“

Im Übrigen wies das Laguna mit Aushängen auf dem Parkplatz und an den Eingängen auf die Schließung hin. „Wir müssen halt jetzt das Beste draus machen und können einige Dinge erledigen, die während des laufenden Betriebs nicht so leicht umzusetzen wären“, sagte Golovina am Freitagmittag mit Optimismus in der Stimme. Wichtig sei, dass die Lösung des Problems „nachhaltig“ ausfalle, um den stabilen Betrieb aller technischen Anlagen in Laguna, Sau und Freibad sicherzustellen. Noch sei das Blockheizkraftwerk zwar nicht in Betrieb, aber dank Strom und wieder funktionierender Heizung könne man dennoch sämtliche Bereich bereits ab Samstagvormittag regulär für den Publikumsverkehr öffnen, freut sich Golovina.