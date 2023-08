Seit rund vier Monaten sind an der B 296 im Stammheimer Feld Maschinen oder Materialien untergebracht. Kameras sollen verhindern, dass dort etwas wegkommt. Mit Erfolg?

„Auf Deutschlands Baustellen machen Gelegenheitsdiebe wie Profibanden vor nichts mehr halt. Dabei nutzen die Verbrecherbanden bevorzugt die Stille der Nacht und verursachen so einen Schaden von um die 20 Millionen Euro jährlich.“ Das schreibt die BauWatch Projekt Service GmbH auf ihrer Internetseite. Die Firma stellt unter anderem Sicherheitsprodukte für Baustellen zur Verfügung – auch in Calw.

Hier überwacht die GmbH mittels Videotechnik den Lagerplatz für Baumaterialien, Geräte und Maschinen für den Bau der Hesse-Bahn. Dieser war Mitte April an der Bundesstraße 296 in Calw, direkt an der Abfahrt ins Stammheimer Feld, gegenüber des Bauzentrums Kömpf, angelegt worden.

Sonst keine geeigneten Flächen

Während es zunächst danach aussah, als würde hier ein großes Bauprojekt entstehen, erklärte Calws Oberbürgermeister Florian Kling damals auch Anfrage unserer Redaktion, dass dort lediglich ein Kiesbett sowie eine asphaltierte Zufahrt geschaffen würden – gewissermaßen, damit das Material nicht im Schlamm versinkt. Der Grund, warum das Ganze überhaupt nötig wurde, ist simpel: Weil es sonst keine geeigneten Lagerflächen in der Nähe der Baustellen gibt.

Und dieser Platz, das berichtet Janina Dinkelaker, Sprecherin des Landratsamtes, wird nun „vorsorglich komplett per Video überwacht“. Die Maßnahme scheint Wirkung zu zeigen. Denn: „Bis jetzt wurde weder randaliert noch ist etwas gestohlen worden“, führt die Sprecherin aus.

Sieben Millionen Alarme pro Jahr

Keine Selbstverständlichkeit. Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, eines österreichischen gemeinnützigen Vereins, seien 90 Prozent der befragten Unternehmen selbst bereits Opfer von Diebstahl am Bau geworden, berichtet „BauWatch“. Nach eigenen Angaben registriert „BauWatch“ rund sieben Millionen Alarme pro Jahr.

Auch im Kreis Calw kam es bereits zu Vorfällen; im Frühjahr 2021 war beispielsweise in der ersten Nacht nach einer Baustelleneinrichtung zwischen Althengstett und Ostelsheim schweres Baugerät abhanden gekommen. Hier war indes ebenfalls für die Hesse-Bahn gebaut worden – und zwar ein Ausweichquartier für Fledermäuse.