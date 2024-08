Die optimale Nutzung des verfügbaren Platzes in Ihrem Lager ist entscheidend für Effizienz und Kosteneinsparungen. Eine Lagerbühne, eine Zwischenebene, die zusätzlichen Lagerplatz in Ihrem Lager schafft, kann hierbei eine Lösung bieten. Es gibt jedoch verschiedene Faktoren, die Sie bei der Auswahl der richtigen Lagerbühne für Ihr Lager berücksichtigen müssen. In diesem Artikel besprechen wir einige wichtige Überlegungen, die Ihnen bei der richtigen Wahl helfen können.