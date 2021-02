Lage in Talhausen Hochwasser flutet neue Fischtreppe und Wehr

Epfendorf-Talhausen - Die seit Ende Oktober 2020 in Betrieb genommene Fischtreppe am Wehr 1 in Talhausen sieht man unter dem Wasser nicht mehr. Die Umweltbehörde und das Landratsamt Rottweil hatten den Bau angeordnet, nachdem die veraltete Treppe als "nicht ausreichend" klassifiziert wurde. Nun muss eventuell wegen des Schadens durch das Hochwasser nachgebessert werden.