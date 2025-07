Lage in Gaza: Koalition bei Gaza uneins: CSU stellt sich gegen SPD

1 "Dieser einseitige Druck auf Israel, das ist doch genau das, was die Hamas will", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. Foto: Carsten Koall/dpa Jetzt gibt es in der Koalition auch noch Ärger um die Außenpolitik. Es geht um einen Appell von 28 Staaten, dem sich CDU-Kanzler und -Außenminister nicht anschließen wollen - die SPD aber schon.







Berlin - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat die Forderung der SPD-Fraktionsspitze zurückgewiesen, dass Deutschland sich dem Appell von 28 Staaten an Israel zur Beendigung des Gaza-Kriegs anschließen soll. "Dieser einseitige Druck auf Israel, das ist doch genau das, was die Hamas will", sagte er der Deutschen Presse-Agentur zur Begründung. "Über die Hamas redet in diesem Kontext niemand mehr, und das wird es mit uns nicht geben."